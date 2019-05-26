الوافدون نزعوا الخشوع من المساجد برمضان ويأتون لأجل “العصائر”.. هجوم واسع على حساب كويتي “عنصري”

تسبب حساب كويتي بتويتر في موجة جدل واسعة، بعد تغريدة نشرها عن الوافدين في الدولة وصفها النشطاء بالعنصرية.

حساب “إلا الكويت” ـ الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر ـ ربط في تغريدة له بين “غياب الأجواء الايمانية” في مساجد الكويت وبين كثرة الوافدين، الذين اتهمهم بأنهم تسببوا في نزع الخشوع من صلاة القيام في رمضان وأنهم يأتون للمساجد لأهداف أخرى تخص الطعام والشراب.

وقال الحساب في تغريدته العنصرية التي أثارت غضبا واسعا:”قبل خمسة أعوام كان يصلي القيام في مسجد بلال بن رباح وكانت الأجواء إيمانية إلا أنه لم يبق خشوع في الصلاة بعد أن أصبح كل المسجد من الوافدين الذين يحضرون العصائر والمشروبات، واصطحابهم أبناءهم الذين يشوشون على المصلين، ما استدعاه لتغيير المسجد”.

امنعو الوافدين بعد من دخول المساجد.. pic.twitter.com/XBrAkUEho5 — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) May 25, 2019

وهاجمت ناشطة كويتية صاحب الحساب واتهمته بالعنصرية قائلة:”نفوس دنيئة ونظرة فوقية لناس تغربت وتعبت عشان رزقها ولقمة عيش عيالها”

نفوس دنيئة ونظرة فوقية لناس تغربت وتعبت عشان رزقها ولقمة عيش عيالها — Shadow of Nothing (@di_mont_kristo) May 25, 2019

وقالت أخرى:”الاسلام نهى عن العنصرية وهذه من عادات الجاهلية”

الاسلام نهى عن العنصرية وهذه من عادات الجاهلية… — . (@Nili19l) May 25, 2019

بينما غرد الدكتور علي الزعبي استاذ الانثروبولوجيا بجامعة الكويت: “لكل داء دواء يستطبّ به إلا الحماقة أعيت من يداويها”.

لكل داء دواء يستطبّ به

إلا الحماقة أعيت من يداويها — أ.د. علي الزعبي (@ali_alzuabi) May 25, 2019

وهاجمته مؤسسة فريق إنسان التطوعي أروى الوقيان:”ما ودك يصير الاسلام حق المواطنين بس؟”

ما ودك يصير الاسلام حق المواطنين بس؟ https://t.co/IL0Qztpdib — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) May 25, 2019

يشار إلى أن قضايا الوافدين تعد من اكثر القضايا جدلية في كل دول الخليج وخاصة في الكويت.