الوفد السعودي في قطر
Imageالهدهد

الخارجية القطرية تنشر تفاصيل رسالة “عاجلة” من الملك سلمان للأمير تميم حملها “الزياني” للدوحة

كتب وطن
0

أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان، مساء الأحد، بتلقي أمير آل ثاني رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم.

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في وسفن قرب سواحل الإمارات.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان المريخي، أكد الأسبوع الماضي أن قطر لم تتلق أي دعوة لحضور القمتين العربية والخليجية الطارئتين.

وأضاف في تصريح صحافي، حينها “قطر التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيّين، لم تتلق دعوة لحضور القمتين” الخليجية والعربية الطارئتين، واللتين دعت إليهما المملكة العربية السعودية لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة”.

وتطرق لتصريحات وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير الأخيرة قائلا عنها إنها “عبارة عن أسطوانة مشروخة يكررها في كل لقاء او مؤتمر صحافي منذ بدء الحصار ولم يقدموا أي دليل عليها”.

واتهم الجبير في مؤتمر صحافي، قطر، بـ”دعم الإرهاب والإساءة لمجلس التعاون الخليجي”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

قطر تفتح باب اللجوء في قرار استثنائي غير مسبوق.. إقامة دائمة وراتب شهري للزوجين…

الهدهد

وزير قطري يفجر مفأجاة ويقول: إذا ابتعدنا عن الأنظمة الطفوليّة في المنطقة كلّ المشكلات…

الهدهد

“الدويلة” ساخراً: “نسأل الله أن لا يطلب ترامب حضور القمة الاسلامية…

الهدهد

في سابقة جديدة منذ الحصار.. ما سر اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.