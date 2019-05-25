وسيم يوسف يقطع زيارته للرياض ويعود بخفي حنين لأبوظبي وسعوديون يغردون: الحمدلله الذي اذهب عنا الخبث والخبائث

أثار اعتذار “طبال عيال زايد” وسيم يوسف إمام وخطيب جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، عن عدم المشاركة في البرنامج الحواري “الليوان” على قناة روتانا خليجية، والذي كان مقررا أن يكون ضيفه، مساء الجمعة، جدلاً واسعاً.

وعلق وسيم يوسف على حسابه عبر “تويتر” قائلاً :” ‏لظرفٍ طارئ جدا؛ أتوجه الآن من ‎الرياض إلى ‎أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر أستودعكم الله”.

لظرف طارىء جداً

أتوجه الآن من #الرياض إلى #أبوظبي

وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ..

استودعكم الله .. pic.twitter.com/JmaX0RsSya — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) ٢٤ مايو ٢٠١٩



وانتقد سعوديون، استضافة وسيم يوسف في البرنامج، حيث دشن ناشطون هاشتاج هاجموه خلاله تحت وسم #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ، رافضين فكرة استضافته والترهيب بعدم حضوره في البرنامج.

وكان المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبدالخالق عبدالله من بين المغردين للاستفسار عن سبب إلغاء حلقة وسيم يوسف.

سؤال الساعة في تويتر السعودية والخليج ما الذي حدث لحلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ولماذا تم الغاؤه ولماذا عاد #وسيم_يوسف من الرياض فجأة ولماذا اعتبر #عبدالله_المديفر اختياره لضيف حلقة #الليون خطاً @almodifer — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٢٤ مايو ٢٠١٩

واللافت أن مقدم البرنامج الإعلامي السعودي عبد الله المديفر أعلن عن اعتذاره لإستضافة وسيم يوسف واعتبره خطأ ثم حذف التغريده!

مقدم برنامج #الليوان عبدالله المديفر يعلن عبر تغريده عن اعتذاره لإستضافة وسيم يوسف واعتبره خطأ ثم يحذف التغريده! ووسيم يوسف يعلن عن ظرف طاريء يمنعه من البرنامج ؟! #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/mPIt52RuAM — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) ٢٤ مايو ٢٠١٩

ولم يعرف بعد سبب مغادرة يوسف بشكل مفاجئ، إلا أن اعتذاره عن الحلقة قوبل بهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق رجل الأعمال والأكاديمي السعودي خالد آل سعود على إعلان موعد المقابلة بالقول: “”وسيم يوسف شحاده” صار شيخ !!!! الله المستعان”.

#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر

الله لا يحييه .. — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) May 24, 2019

الحمدلله الذي اذهب عنهم الخبث والخبائث بـ 📞#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/f3zN7c8JtY — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) ٢٤ مايو ٢٠١٩



وعلق سعودي آخر بقوله: “ضيف الليوان المرتزق وسيم يوسف اتهم بلادنا ومؤسساتها الدينية بتصدير الفكر الداعشي”.

وتصدر وسم “#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ” الهاشتاغات بالسعودية، والتي هاجمت معظمها استضافته في المملكة، قبل أن يعبر الكثير عن ارتياحهم من مغادرته قبل تسجيل حلقته في برنامج “الليوان”.

عواء الكلاب

حكاية #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر

لا أكثر ولا أقل. — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) ٢٤ مايو ٢٠١٩



وكان رجال دين ومثقفون سعوديون شنوا في وقت سابق هجوماً لاذعاً ضد يوسف، على خلفية الإساءة والتشكيك في كتاب “صحيح البخاري”.

لم نر في ليوانه مخترعين أو أطباء أو مشايخ أو رياضيين أو رواة أو مبدعين بأي مجال ..

وإنما معظمهم جهلة عُرفوا بمناكفة الشريعة ومحاربة المصلحين ورفض السنة بل منهم من يروج للإلحاد .. وأقترح تغيير اسمه .. فالليوان ديوان مفتوح يجلس فيه الرجال وليس السفهاء

#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) ٢٤ مايو ٢٠١٩



وسبق أن انتشر في مطلع عام 2016 هاشتاغ ” #الشعب_السعودي_يطرد_وسيم_يوسف”، بعد منعه من إقامة محاضرة في الرياض، ولم يسمح له من حينها بتقديم محاضرات أو ندوات في المملكة. وقد استعرضت “القدس العربي” مجموعة من التغريدات على تويتر.