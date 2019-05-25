في الإمارات .. هكذا استدرج شابٌ فتاةً إلى شقته واغتصبها أمام 4 من أصدقائه!

وجهت النيابة العامة في دبي شاب تهمة ارتكاب جناية الاغتصاب، وجناية تعاطي المشروبات الكحولية عمداً حتى يستطيع ارتكاب الجريمة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها وصلت إلى الإمارات خلال شهر مارس الماضي وقطنت في إمارة أبوظبي مع خالتها، وخلال رحلة البحث عن فرصة عمل، أرشدتها فتاة تعرفت إليها إلى شقيقها مؤكدة أن باستطاعته تأمين عمل لها، فتواصلت معه عبر تطبيق “واتس أب”، وأرسلت له سيرتها الذاتية فطلب منها الحضور إليه في إمارة دبي.

وبعد تسعة أيام من وصولها الدولة توجهت إلى مقر سكن هذا الشخص في منطقة فريج المرر، وانتظرت أربع ساعات تحت البناية بعدما ادعى لها أنه مشغول في العمل، ثم طلب منها الصعود إلى الشقة بدعوى مناقشتها في أمور متعلقة بالوظيفة وتناول العشاء معه، متعهداً بإعادتها إلى مقر إقامتها.

وعندما دخلت إلى الشقة اكتشفت أنها عبارة عن استوديو به أربعة أشخاص من جنسيتها ذاتها يتناولون مشروبات كحولية، وبمجرد دخولها أغلق عليها الباب، ثم أخذ هاتفها النقال، وعرض عليها الجلوس معه في الشرفة التي تنفصل عن الاستوديو بباب زجاجي، ومعزولة عن الشارع ببطانية تغطيها وحولها المتهم إلى غرفة نوم له، بوضع سرير صغير فيها.

وأشارت الفتاة إلى أن المتهم كان يتحدث معها بكلام معسول في البداية، مؤكداً أنه يحبها وسيتزوجها، ثم هجم عليها، فتوسلت إليه حتى لا يعتدي عليها وظلت تبكي وتصرخ، إلا أنه هددها بتسليمها إلى أصدقائه، ونزع ملابسها واغتصبها، ثم خلد إلى النوم وحين خرجت من الشرفة رآها أحد الأشخاص تعاني إصابات ونزيفاً فطلب منها المغادرة وأخرجها من الشقة.

وفور نزول الضحية إلى الشارع استقلت سيارة أجرة وكانت تبكي بحرارة فسألها السائق عن مشكلتها، فحكت له ما حدث، ما دفع الأخير إلى إخبار سائق زميله من جنسيتها نفسها بما حدث، وأخذها صديقه إلى مركز الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اتصل عليها من محبسه وطلب منها مسامحته.