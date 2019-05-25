“شاهد” مذيع “إم بي سي” استمات في دفع فنان أردني لمهاجمة قطر لكنه فشل.. جاءه الرد صادم!

حل الفنان الأردني الشهير عمر العبداللات، ضيفا في البرنامج السعودي الرمضاني “مجموعة إنسان” على شاشة قنوات “إم بي سي” السعودية.

وفي لقائه على القناة السعودية حاول مذيع البرنامج علي العلياني، دفع “العبداللات” بشتى الطرق لمهاجمة قطر ضمن سياسة القناة السعودية التي اعتمدتها طيلة شهر رمضان لكنه فشل.

لا تصفد شياطين #محمد_بن_سلمان في رمضان بل تكاد ان تكون في ذروة نشاطها خلال الشهر الفضيل ومن عظمة المزرعة #السعودية ان #قطر اصبحت شهيقها وزفيرها لدرجة تثير التندر على إعلام يعوض فشله بمزيد من الهبل. الإعلامي السعودي طفح كيله بانتظار ان يدين الفنان الأردني قطر. هل هناك أغبى من هذا؟ pic.twitter.com/IhBSNt7oBK — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 25, 2019

ووجه له “العلياني” سؤالا جاء نصه:”هل توقفت عن الغناء في قطر بسبب دعمها للإرهاب”، ليجاوبه عمر عبداللات بـ “لا” الإجابة التي صدمت المذيع ولم تكن متوقعة ليطرح عليه السؤال بصيغة أخرى.

إلا أن “العبدلات” تهرب منه أيضا ورفض الإجابة بابتسامة عريضة، بينما حاول مذيع “إم بي سي” دفعه بشتى الطرق لمهاجمة الدوحة لكن الفنان الأردني لم يجاريه في حديثه على غرار ضيوف البرنامج السابقين ما وضع المذيع والقناة السعودية في موقف محرج.

من جانبه سخر الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة (وطن) من القناة السعودية ومذيعها بقوله:”لا تصفد شياطين محمد بن سلمان في رمضان بل تكاد ان تكون في ذروة نشاطها خلال الشهر الفضيل”

وتابع:”ومن عظمة المزرعة السعودية ان قطر اصبحت شهيقها وزفيرها لدرجة تثير التندر على إعلام يعوض فشله بمزيد من الهبل، الإعلامي السعودي طفح كيله بانتظار ان يدين الفنان الأردني قطر. هل هناك أغبى من هذا؟”

لا تصفد شياطين #محمد_بن_سلمان في رمضان بل تكاد ان تكون في ذروة نشاطها خلال الشهر الفضيل ومن عظمة المزرعة #السعودية ان #قطر اصبحت شهيقها وزفيرها لدرجة تثير التندر على إعلام يعوض فشله بمزيد من الهبل. الإعلامي السعودي طفح كيله بانتظار ان يدين الفنان الأردني قطر. هل هناك أغبى من هذا؟ pic.twitter.com/IhBSNt7oBK — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 25, 2019

وفي نفس الحلقة أشار الفنان الأردني عمر عبداللات، إلى أن تجربته التمثيلية ليست ناجحة، ولكنها أيضًا ليست فاشلة، مردفًا: ”أنا لست ممثلًا ودخلت في شيء ليس مهنتي“.

يشار إلى أن الإعلام السعودي وخاصة قنوات “إم بي سي” التي يديرها بشكل خاص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المقرب من ابن سلمان، وجه جميع طاقاته لمهاجمة قطر وشيطنتها في الموسم الرمضاني سواء عبر البرامج الحوارية أو مسلسلات الدراما لاستغلال الزخم الإعلامي في هذا الشهر.