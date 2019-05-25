“شاهد” الملكة رانيا تنشر فيديو لـ”إفطار عائلتها مجتمعة” وتعلق عليه: “أحلى لمة على الإفطار”

نشرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني فيديو على صفحتها في انستغرام تظهر فيه خلال تناولها وجبة الإفطار مع الملك عبد الله الثاني وأفراد أسرتهم.

وظهرت الملكة رانيا في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهي تجهز طعام الافطار لعائلتها، وكان ابناؤها يساعدونها كما هو واضح في الفيديو.

فيديو / الأميرة رانيا العبدالله تظهر عبر «اللايف» يوميات الافطار في شهر #رمضان مع زوجها العاهل عبدالله بن الحسين. pic.twitter.com/Id6JUSE7Vl — المجلس (@Almajlliss) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو الذي كان يبث بشكل “مباشر” (أحلى لمة على الإفطار).

ولاقي الفيديو تفاعلاً من قبل النشطاء الذين اثنوا على الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله في تواضع عائلتهم.