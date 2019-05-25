زوج يفقد نخوته ويتاجر بشرف زوجته بفيديوهات أثناء العلاقة الحميمة والضحية تتحدث عن ما جرى لها!

“فقد نخوته ورجولته ليتحول إلى إنسان جشع يبيع عرضه طمعا في المال، تاجر بشرفه وقام بتصويري أثناء قيامنا بالعلاقة الزوجية دون علمي، وبعدها أقدم على الاتجار بها، وعقد جلسات مشبوهة لرجال بمنزلنا، وحاول دفعي للجلوس برفقتهم دون أن يشعر بحياء أو غيرة عليّ”، بهذه الكلمات روت سيدة مصرية أمام محكمة الأسرة كيف قام زوجها باستغلالها طمعاً في المال.

وتضيف:” حاول أن يظهرني في أوضاع مخلة، كسرني وجعلني أشعر بالعار من نفسي وشارك في جعلي عاهرة دون إرادتي”.

وقالت: “لم أعلم أن زوجي بتلك النذالة، نسي مساعدة أهلي له في تجهيز شقة الزوجية وحفل الزفاف، ليؤكد لي أن سبب زواجه مني لاستغلالي للحصول على أموال من أهلي وعندما أرفض يقوم بتأنيبي وإهانتي وتأكدت أنني وقعت بين يد نصاب”.

وذكرت في دعوى الخلع التي رفعتها للتفريق بينها وبين زوجها: “استمرت حياتي بهذا الشكل، مشاكل وخناقات لا تنتهي وضرب وعنف، وتهديده بفضحي، وطلب مني مبالغ مادية، واستغلالي في أعمال منافية للآداب” .