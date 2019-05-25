جمال ريان مشيدا ببساطة العاهل الأردني: تواضع الملوك والأمراء الهاشميين مثال يحتذى

أشاد الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، ببساطة العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين بعد ظهوره في فيديو نشرته زوجته الملكة رانيا يعد إفطار رمضان بنفسه.

وأعاد “ريان” نشر المقطع الذي بثته الملكة رانيا على صفحتها في انستغرام وتظهر فيه خلال تناولها وجبة الإفطار مع الملك عبد الله الثاني وأفراد أسرتهم، وعلق عليه قائلا:”افطار ملكي متواضع في شهر رمضان بدون خدم وبدون حشم”

وتابع مشيدا بتلقائية الملك وتواضعه:”تواضع الملوك والأمراء الهاشميين مثال يحتذى”

وظهرت الملكة رانيا في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهي تجهز طعام الافطار لعائلتها، وكان ابناؤها يساعدونها كما هو واضح في الفيديو.

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو الذي كان يبث بشكل “مباشر” (أحلى لمة على الإفطار).

ولاقي الفيديو تفاعلاً من قبل النشطاء الذين اثنوا على الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله في تواضع عائلتهم.