اخر خزعبلات محمد آل الشيخ: القطريون يرتجفون خوفاً من اندلاع مواجهة بين إيران وأمريكا

زعم الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، أن قطر تعيش في أزمة قال إنها “حقيقية”، وأن أهلها “يرتجفون” خوفاً وذعراً” من حصول مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن”، ” إن حصل اشتباك بين امريكا وايران فمن العديد ستقلع الطائرات الامريكية وعلى (دويلة قطر) ستتجه عشرات الصواريخ الايرانية.

دويلة قطر تكتنفها ازمة حقيقية واهلها يرتجفون خوفا وذعرا فإن حصل اشتباك بين امريكا وايران فمن العديد ستقلع الطائرات الامريكية وعلى دويلة قطر ستتجه عشرات الصواريخ الايرانية واهل قطر ليس لهم مهرب الا المملكة والمنفذ مغلق.. الم نقل لكم ان عزمي بشارة وزلماته وضعوكم في هذا المأزق؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وزاد في خزعبلاته قائلاً ” واهل قطر ليس لهم مهرب الا المملكة والمنفذ مغلق”، متابعاً ” الم نقل لكم ان عزمي بشارة وزلماته وضعوكم في هذا المأزق؟ “!!!

والجدير بالذكر أن السعودية والإمارات أعلنتا حالة الاستنفار والطوارئ في قطاعاتهما العسكرية بنسبة “80%”، كما وافقتا على إعادة انتشار القوات الأمريكية على أراضيهما للدفاع عنها أمام إيران.