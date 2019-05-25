محمد آل الشيخ
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اخر خزعبلات محمد آل الشيخ: القطريون يرتجفون خوفاً من اندلاع مواجهة بين إيران وأمريكا

كتب خاص "وطن"
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زعم الكاتب السعودي، ، أن تعيش في أزمة قال إنها “حقيقية”، وأن أهلها “يرتجفون” خوفاً وذعراً” من حصول مواجهة عسكرية بين وإيران.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن”، ” إن حصل اشتباك بين امريكا وايران فمن العديد ستقلع الطائرات الامريكية وعلى (دويلة قطر) ستتجه عشرات الصواريخ الايرانية.

وزاد في خزعبلاته قائلاً ” واهل قطر ليس لهم مهرب الا المملكة والمنفذ مغلق”، متابعاً ” الم نقل لكم ان عزمي بشارة وزلماته وضعوكم في هذا المأزق؟ “!!!

والجدير بالذكر أن السعودية والإمارات أعلنتا حالة الاستنفار والطوارئ في قطاعاتهما العسكرية بنسبة “80%”، كما وافقتا على إعادة انتشار القوات الأمريكية على أراضيهما للدفاع عنها أمام .

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