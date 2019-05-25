ابنة ناشط إسلامي تونسي معروف تنشر رسالة “مريبة” وصلتها من الإمارات تعرض عليها أموالا سعودية.. بشرط!

فجرت المستشارة مريم مصمودي ابنة الناشط الإسلامي التونسي ـ الأمريكي رضوان مصمودي، مدير مركز دراسات الإسلام والديمقراطية، والمعروف بقربه من حركة النهضة، جدلا واسعا بين متابعيها عقب نشرها نص رسالة “مريبة” وصلتها من شركة برابط إماراتي.

وقالت “المصمودي” إنها تلقت رسالة مثيرة للشكوك من شركة تحمل اسم “هايب سوشال” لها متابعين اثنين فقط في الإمارات، تقترح عليها الحصول على أموال من “قناة تلفزيونية سعودية مشهورة” لنشر فيديو لقمة غير معلنة في السعودية على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

Getting DMed by "InHype Social" – a company (?) with 2 followers based in the UAE – to get paid by "a famous Saudi TV Channel" to post a video of an undisclosed summit in KSA on my social media accounts & to also forfeit my WhatsApp details gives me hope in the bots of tomorrow. pic.twitter.com/zSxhmC4vXC — Mariem Masmoudi (@MariemRMasmoudi) May 24, 2019

وأضافت في تغريدة لها بالإنكليزية على حسابها على ” تويتر” أن الشركة المزعومة طلبت منها الحصول على رقمها للتواصل معها عبر “واتساب”.

أثارت هذه الرسالة التوجس والتساؤلات، وعلقت مريم ساخرة أن هذا يعطيها أملا في “بوتات” المستقبل، في إشارة لروبوتات الانترنيت المبرمجة لإرسال رسائل.

يشار إلى أن اتهامات وجهت للإمارات والسعودية باستعمال هذه الروبوتات الانترنيت المبرمجة ضد معارضيهما، وبرز دورها مثلا أثناء حصار قطر أيضا.

كما أن السعودية والإمارات اتهمتا باستعمال برنامج إسرائيلي للتجسس على مواطنيهما وغيرهم ، عبر اختراق الهواتف الذكية.

ومريم مصمودي في سيرتها الذاتية أنها حاصلة على شهادة في العلوم السياسية من جامعة نورث كارولينا وأخرى في الدراسات الإسلامية من جامعة كولومبيا في نيويورك، إضافةً إلى عملها لمدة 8 سنوات، في تونس، في مركز دراسات الإسلام والديمقراطية (الذي أسسه والدها) كمستشارة برنامج، ثم كمسؤولة برنامج في المعهد الدولي للديمقراطية والتنمية المساعدة والانتخابية.