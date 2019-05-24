يوسف بن علوي
يوسف بن علوي
الهدهد

يوسف بن علوي يكشف موقف سلطنة عُمان من صفقة القرن: هذا ما نريد أن نراه للفلسطينيين ودونه ستكون الخطة ناقصة

كتب وطن
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شدد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، على ضرورة أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم، لا دولة مغتصبة لأرضهم وحقوقهم.

وقال بن علوي في سياق حديث نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن مجلة المجلة، “يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة… وإذا لم تعالج الخطة الأمريكية كل هذه الأمور ستكون خطة ناقصة”.

وأضاف: “لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة… وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولا. المسألة ليست مسألة أموال، لكنها مسألة شعب يقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات”.

وعن الخطة الأمريكية الجديدة للسلام، المنتظر إعلان تفاصيلها، قال بن علوي: “نعلم أن هذا الأمر ليس سهلا، وسيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيرا من هذه التعقيدات لها حلول”، مضيفاً :” إسرائيل وفلسطين تقعان في منطقة جغرافية واحدة، وبالتالي لا بد أن تكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”.

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