بدر العساكر
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مدير مكتب ابن سلمان يعيش في كوكب آخر ويثير سخرية واسعة بحديثه عن القضاء على البطالة

كتب وطن
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فجر ، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موجة انتقادات واسعة، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني متحدثا عن خطط توظيف الشباب والقضاء على البطالة في المملكة.

وقال العساكر الذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، إن الرؤية الجديدة التي يقودها محمد بن سلمان تسعى إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وهو ما قوبل بتشكيك كبير.

وأوضح العساكر خلال استضافته في برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية: “نحن في فترة تاريخية من عمر المملكة، مقبلة بفرص عديدة للشباب، وكل شاب قادر على أن يصل لفرصته”.

وتابع: “نركز على التحفيز والتشجيع، ونهتم بالإبداع، ونقدم المبادرات؛ لنضمن الاستدامة، وهذا ما يحقق نمو العقل البشري”.

ورد مغردون عبر تويتر على العساكر بأن “الكلام المعسول” الذي صدر منه يتعارض والواقع المرير للشباب السعودي، الذي بلغت نسبة البطالة بينه 13 في المئة العام الماضي.

وشكك ناشطون في تصريحات العساكر عن الشفافية في برنامج “مسك”، وعن أغلبية السعوديين فيه، قائلين إن السطوة للأجانب، وإن هناك تمييزا في الاختيار.

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