مدير مكتب ابن سلمان يعيش في كوكب آخر ويثير سخرية واسعة بحديثه عن القضاء على البطالة

فجر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موجة انتقادات واسعة، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني متحدثا عن خطط توظيف الشباب والقضاء على البطالة في المملكة.

وقال العساكر الذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، إن الرؤية الجديدة التي يقودها محمد بن سلمان تسعى إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وهو ما قوبل بتشكيك كبير.

معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر

الشباب هم الطاقة الحقيقية لأي كيان، وفي #السعودية 70% من السكان شباب في عمر يقل عن 25 عاما. pic.twitter.com/PIdMxUiqQC — الليوان (@Fealsora) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وأوضح العساكر خلال استضافته في برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية: “نحن في فترة تاريخية من عمر المملكة، مقبلة بفرص عديدة للشباب، وكل شاب قادر على أن يصل لفرصته”.

معالي الأستاذ #بدرالعساكر_في_ليوان_المديفر

لكل شاب دور في صناعة المستقبل وإن كان لازال طالباً، كن نفسك وركز على هدفك لتقدم شيئاً لهذا الوطن الغالي. pic.twitter.com/6rbXIUITJ9 — الليوان (@Fealsora) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وتابع: “نركز على التحفيز والتشجيع، ونهتم بالإبداع، ونقدم المبادرات؛ لنضمن الاستدامة، وهذا ما يحقق نمو العقل البشري”.

معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر

التعليم هو العنصر الأهم في صياغة مستقبل الشباب، وللشباب أقول: “بإمكانك أن تعلّم نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئا مختلفاً؛ ركز على ما تحب ولا تنتظر النتائج القريبة”. pic.twitter.com/YSZoHnarLs — الليوان (@Fealsora) ٢٢ مايو ٢٠١٩

ورد مغردون عبر تويتر على العساكر بأن “الكلام المعسول” الذي صدر منه يتعارض والواقع المرير للشباب السعودي، الذي بلغت نسبة البطالة بينه 13 في المئة العام الماضي.

معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر

التعليم هو العنصر الأهم في صياغة مستقبل الشباب، وللشباب أقول: “بإمكانك أن تعلّم نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئا مختلفاً؛ ركز على ما تحب ولا تنتظر النتائج القريبة”. pic.twitter.com/YSZoHnarLs — الليوان (@Fealsora) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وشكك ناشطون في تصريحات العساكر عن الشفافية في برنامج “مسك”، وعن أغلبية السعوديين فيه، قائلين إن السطوة للأجانب، وإن هناك تمييزا في الاختيار.

المديفر يسأل معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر

ما هي آلية #مسك في التوظيف واستقطاب الكفاءات؟ pic.twitter.com/wWHsCZqwRI — الليوان (@Fealsora) ٢٢ مايو ٢٠١٩

واكثرهم عاطلين عمرهم راح في العطاله — Leeem (@Leeem_9) ٢٢ مايو ٢٠١٩

والدليل وجود ٥ مليون شاب عاطل هههههههههههههههههههههههه — $$t.t.t.t$$ (@kNib2EZZia549Fc) ٢٢ مايو ٢٠١٩