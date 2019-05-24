كاتب قطري معلقاً على ذكرى قرصنة “قنا”: سبحان من حوّل المحنة إلى منحة لتكون انطلاقة قطر نحو المستقبل

علق الصحفي القطري، فالح الهاجري، نائب رئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية، على الذكرى الثانية لقرصنة وكالة الانباء القطرية “قنا”، والتي كانت البداية لفرض الحصار عليها من قبل “جيرانها”.

وقال الهاجري في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أزمة مفتعلة كانت بدايتها بالكذب والإفتراء وصولا إلى #حصار دولة #قطر من قِبل أشقاء .. لكن سبحان من حوّل المحنة إلى منحه لتكون انطلاقة قطرية نحو المستقبل وتعزيز دورها محليا وخليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا #الأزمة_الخليجية .

أزمة مفتعلة كانت بدايتها بالكذب والإفتراء وصولا إلى #حصار دولة #قطر من قِبل أشقاء .. لكن سبحان من حوّل المحنة إلى منحه لتكون انطلاقة قطرية نحو المستقبل وتعزيز دورها محليا وخليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا#الأزمة_الخليجية #عامان_على_اختراق_وكالة_الأنباء_القطرية pic.twitter.com/MdzI9hsJfr — فالح الهاجري (@falehalhajeri) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا” قد نقلت عن أمير قطر تصريحات مزعومة يشير فيها إلى علاقات بلاده مع إيران، ويندد فيها بمؤامرة خليجية تحاك ضد بلاده، والتي تحدث فيها أيضا عن أن القاعدة الأمريكية في بلاده لحماية قطر من أطماع دول الجوار.

ثم تلتها تصريحات نقلت عن وزير خارجيته يؤكد فيها سحب قطر لسفرائها من 5 دول عربية “السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين”.

ولكن سرعان مع أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن موقعها تعرض للاختراق من جهة غير معلومة، وأن التغريدات المنسوبة للأمير ولوزير الخارجية “مفبركة”، وتم حذف التغريدات السابقة التي تحوي التصريحات المنسوبة لأمير قطر ووزير خارجيته.

ومنذ 5 يونيو 2017، تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.