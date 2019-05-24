صور لرادار فنلندي تكشف تسرب النفط من الناقلة التي تعرضت لـ”تفجير” قبالة ميناء الفجيرة الاماراتي

قالت شركة “آي سي” الفنلندية للرادارات الفضائية، إن راداراً تابعاً لها، رصد تسربا نفطيا كبيرا في مياه الخليج حيث تعرضت ناقلة النفط “أمجاد” لتخريب قبالة ساحل الإمارات في 12 مايو/أيار الجاري.

وكانت ناقلة النفط وثلاثة سفن أخرى تعرضت للتخريب خارج ميناء الفجيرة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يتضح ما الذي حدث بالضبط.

وأفادت تقارير أن محققين أمريكيين يعتقدون أن إيران أو جماعات تدعمها استخدمت متفجرات لتخريب السفن. ولكن لا يوجد دليل على تورط إيراني.

ولم يستطع المحللون استنادا لصور القمر الصناعي تحديد حجم التسرب. ولكن التسرب أكدته شركة كونغسبيرغ النرويجية لخدمات الأقمار الصناعية التي لديها خبرة في رصد التسربات النفطية.

وقال الرئيس التنفيذي لآي سي، رافال مودرزسكي، لبي بي سي نيوز:” إن النفط يشكل بقعة داكنة على سطح الماء.”

وأفادت الأنباء أن الناقلة “أمجاد” كانت خالية من النفط الخام لذلك يعتقد أن التسريب من وقود المحرك.

وكانت السلطات الإماراتية والسعودية قد كشفت القليل من التفاصيل عن الحادث الذي وقع في 12 مايو/أيار الجاري.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن التخريب طال “أمجاد”، وناقلة سعودية أخرى هي المرزوقة، وسفينة ترفع علم الإمارات، والناقلة النرويجية أندريا فيكتوري.

وجاء الحادث وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

ويقع ميناء الفجيرة شرق الإمارات على خليج عمان وأمام مضيق هرمز الذي يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط ببقية العالم.