الشيخ جوعان بن حمد
الشيخ جوعان بن حمد
الهدهد

شقيق أمير قطر يفتح النار على دول الحصار ويصفهم بـ”رؤوس الشيطان” ولكن من هي “حمالة الحطب”!

كتب خاص "وطن"
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قال شقيق أمير ، جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، إن ذكرى اختراق ، أصبحت “مناسبة” لهجاء الغدر ومحفزاً للتأمل في طبيعة تفكير رؤوس الشياطين.

وأضاف الشيخ جوعان في تغريدة رصدتها “وطن”، :” بعد حولين كاملين من عمر الخطيئة أصبحت #ذكرى_جريمة_قرصنة_وكالة_الأنباء مناسبة لهجاء الغدر ومحفزاً للتأمل في طبيعة تفكير رؤوس الشياطين”.

وزاد على ما سبق قائلاً :”لقد كانت تلك الجريمة شرارة الحريق الذي شبّ بين المجتمع الخليجي المتآصر، ورغم ذلك لا تزال حمالة الحطب تحمل حطبها وتمارس عملها الذي فُطرت عليه “.

وكانت وكالة الأنباء القطرية “” قد نقلت عن أمير قطر تصريحات مزعومة يشير فيها إلى علاقات بلاده مع إيران، ويندد فيها بمؤامرة خليجية تحاك ضد بلاده، والتي تحدث فيها أيضا عن أن القاعدة الأمريكية في بلاده لحماية قطر من أطماع دول الجوار.

ثم تلتها تصريحات نقلت عن وزير خارجيته يؤكد فيها سحب قطر لسفرائها من 5 دول عربية “ والإمارات ومصر والكويت والبحرين”.

ولكن سرعان مع أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن موقعها تعرض للاختراق من جهة غير معلومة، وأن التغريدات المنسوبة للأمير ولوزير الخارجية “مفبركة”، وتم حذف التغريدات السابقة التي تحوي التصريحات المنسوبة لأمير قطر ووزير خارجيته.

ومنذ 5 يونيو 2017، تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

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