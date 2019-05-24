بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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“شاهد” نتنياهو يشكر “صديقه” السيسي لإرساله طائرتين للمشاركة في إطفاء حرائق إسرائيل

كتب وطن
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن كانت على موعد جديد لم يحدث منذ 71 عاما.

ونشرت الإذاعة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ظهر الجمعة، تغريدة جديدة، جاء فيها أن مروحية مصرية شاركت في إطفاء الحرائق التي اندلعت في .


وتابعت التغريدة: ” طار لمساعدة صديق: مروحية مصرية تساعد في عمليات مكافحة الحرائق في موشاف بيت عزرا بالقرب من أشدود “.

وأضافت التغريدة، قائلة: ” هذه هي المرة الأولى منذ 71 عاما، والتي يصل فيها المصريون إلى ضواحي مدينة أشدود “.

وفي السياق نفسه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة عاجلة إلى الرئيس المصري، ، الذي وصفه بـ”الصديق”.

تعزى رسالة نتنياهو إلى الرئيس المصري لإرسال السيسي مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبت في عدد من المناطق الإسرائيلية.

ونشر نتنياهو، صباح الجمعة، تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها:أشكر صديقي الرئيس المصري، السيسي، على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

تابع نتنياهو في التغريدة ذاتها: طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء… كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى تلك الجهود.

ومن جانبها، نشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على “تويتر”، تغريدة لها على حسابها الرسمي، المعروف باسم “إسرائيل بالعربية”، قالت فيه: شاهدوا.. رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، يشكر الرئيس المصري، السيسي، على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل. الصديق وقت الضيق شكرا مصر.


وتأتي تغريدة نتنياهو ووزارة خارجيته على خلفية اندلاع حرائق كبيرة بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط.

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