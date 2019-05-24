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“شاهد” رامز جلال يتحرش باللبنانية ماغي بوغصن.. حاولت إبعاده عنها عدة مرات ولكن!

كتب وطن
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أثار الفنان رامز جلال، جدلاً واسعاً، بعد تحرشه بالفنانة اللبنانية ، التي وقعت ضحية حلقة الخميس في برنامج المقالب “”.

وتم رصد مقطع خلال تواجدها بالزورق المخصص للإيقاع بالضحية في الشلال، حيث لوحظ رامز وهو يتحرش بالفنانة، فيما تحاول هي إبعاده عنها، وهذه ليست المرة الأولى حيث قام بنفس الفعل مع الفنانة فيفي عبدو التي سألته في نهاية الحلقة عمن كان بجانبها في الزورق ولم يجيب.

بعدها انقلب القارب على جانبه في الشلال إلا أن فريق عمل البرنامج أنقذ الموقف، وسط صراخ وبكاء بوغصن وحين وصلت للبر فاجأها رامز بالغوريلا، فظلت تصرخ وتستغيث وتحاول الهرب دون جدوى حتى كشف رامز عن هويته فانهمرت دموعها.

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