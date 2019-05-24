“شاهد” النسناس يوسف علاونة يصف أحذية الإسرائيليين أشرف من وجوه المدافعين عن القضية الفلسطينية

هاجم المرتزق الأردني يوسف علاونة، المدافعين عن الحق الفلسطيني، في سياق تبريره تنظيم السعودية للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وقال علاونة في تسجيل فيديو رصدته “وطن”، إن “أحذية الإسرائيليين أشرف من وجوه المزايدين “الكلاب” على القضية الفلسطينية”، مدافعاً بذلك على تنظيم السعودية للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وأضاف :” نحن نتفاهم مع الإسرائيليين أشرف منكم”.

وكان البيت الأبيض أعلن أنّه سيستضيف يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان “من السلام إلى الازدهار” ستعقد في المنامة.

وبحسب البيان، ستمثّل ورشة العمل “فرصة محورية” ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.