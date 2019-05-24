جوخة الحارثية
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السيابي يطالب بتحويل رواية العمانية جوخة الحارثية إلى فيلم عالمي

كتب وطن
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فازت رواية سيدات القمر للكاتبة والروائية العمانية، ، بجائزة “مان بوكر” العالمية لعام 2019، وهي جائزة دولية تأسست في المملكة المتحدة، حيث أنها تمنح كل سنتين إلى الكاتب ويكون من أي جنسية لمجموعة من الأعمال التي يكون قد نشرها باللغة الإنجليزية أو التي قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وتدور أحداث رواية (سيدات القمر) في قرية الوافي في عمان، وتصور ثلاث شقيقات: مايا التي تتزوج من عبد الله بعد قصة حب فاشلة، وأسماء التي تتزوج بدافع الالتزام بالتقاليد ومتطلبات الواجب الاجتماعي، وخولة التي رفضت كل عروض الزواج بانتظار الحبيب الذي هاجر إلى كندا.

وعلق السياسي العماني ، نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، على فوز الروائية الحارثية، قائلاً :” مما لا شك فيه بأن هناك توجه لتكريم د. #جوخةالحارثية بما يليق بها اولآ، وبما يتناسب مع فوزها بجائزة #مانبوكرالعالمية وذلك عن روايتها #سيداتالقمر ،وبما يحقق تطلعات الأدب العماني والعربي إلى ان يكون في مسارات عالمية.

وأضاف السيابي في تغريدة رصدتها “وطن”، ولعله من المناسب من ضمن تكريمها ان تكون هذه الرواية فيلمآ عالميآ.

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