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أغبى عصابة في العالم تنفذ سطواً مسلحاً لسرقة شركة صرافة وسط دبي.. هذا ما حصل معهم بعد التنفيذ مباشرة!

كتب وطن
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باشرت محكمة جنايات دولة عربية محاكمة 5 متهمين خططوا ونفذوا “أغبى” عملية على شركة صرافة.

خطط المتهمون الخمسة لعملية سطو على شركة صرافة في مجمع دبي للاستثمار، مرتدين أقنعة ونظارات شمسية، وسرقوا حوالي 183 ألف درهم، لكن سقطوا مباشرة في يد الشرطة لجهل سائق السيارة التي استخدموها في هروبهم من . وذلك بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وعجز السائق عن الخروج من المنطقة، فنزل اللصوص واستقلوا أجرة، قبل أن تحاصرهم الشرطة، فترجلوا منها وفروا على أرجلهم لكن الشرطة استطاعت القبض عليهم.

وقال المتهم الأول في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة، إن زميلاً له اتصل به قبل ثلاثة أسابيع من الواقعة، وأبلغه بحاجته الماسة إلى المال، واتفقا على محل صرافة، ووقع اختيارهما على المحل الموجود بمجمع دبي للاستثمار، وبناء على ذلك تواصلا مع بقية المتهمين، وعاينوا المحل المشار إليه، ثم حددوا موعداً بعد قرابة أسبوعين لتنفيذ الجريمة، واشتروا أقنعة وسكاكين وفؤوس من أحد المتاجر بإمارة الشارقة.

وأضاف أن ستة متهمين اجتمعوا في شقة أحدهم بالشارقة، ثم انطلقوا سوية في المساء وترجل خمسة منهم فيما انتظر السادس بالسيارة للقيادة أثناء الهروب، وبقي أحدهم أمام مدخل محل الصرافة، فيما دلف 4 إلى الداخل، وأشهروا الأسلحة في وجوه الموظفين الذين أصابتهم حالة من الهلع، وسرقوا مبالغ من المال.

وغادر المتهمون سريعاً، وبعد اثنين كيلو متر فقط من تحركهم، عجز السائق عن تحديد الطريق لجهله بالمنطقة، فأوقفوا السيارة واستقلوا سيارة أجرة، وركب 5 منهم فيما فر السادس مبكراً لإصابته بحالة من الذعر، وبعد تحرك التاكسي لمسافة قليلة فوجئوا بدورية شرطة تقف بأحد الدوارات، ففتحوا الأبواب وفروا هاربين كل في اتجاه مختلف، وتم القبض على أربعة في المكان بعد ملاحقتهم، فيما ضبط الخامس أثناء محاولة مغادرته الدولة.

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