آيات عرابي: السيسي ليس له علاقة بالإسلام ومصر محافظة اسرائيلية تتحكم بها تل أبيب

علقت المعارضة المصرية، آيات عرابي، على رسالة الشكر التي أرسلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بعد قيامه بإرسال مروحيتين لإخماد الحرائق في إسرائيل.

وقالت عرابي في تدوينة رصدتها “وطن” على الفيسبوك:” لتعرفوا أن السيسي “كافر” لا علاقة له بالإسلام، وان الجيش “المصرائيلي” هو قوات أمن مركزي اسرائيل.!

وأضافت المعارضة المصرية قائلة :” السيسي ارسل طائرات الجيش “المصرائيلي” لقاعدة حميميم للمشاركة مع روسيا في قصف مسلمي سوريا، وارسل طائرات لقصف ليبيا في أول يوم رمضان”.

وتابعت :” الجيش “المصرائيلي” يشارك في كل هذا وهو يدرك حقيقة دوره ومن يقول ان الجيش المصرائيلي (اخواته) هو “جاهل”.

وقالت إن إسرائيل تحكم مصر، ومصر محافظة اسرائيلية وهذا منذ وقت طويلة ولكننا نكتشف هذه الحقائق فقط من بعد انقلاب 2013″. حسب قولها.

وكان نتنياهو شكر السيسي واصفاً إياه بـ”الصديق”، على إرساله طائرتين للمشاركة في إطفاء الحرائق التي اندلعت في إسرائيل