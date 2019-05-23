شقيق أمير قطر معلقاً على صدمة دول الحصار: مونديال العرب في دوحة العرب

رحب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، بإعلان “الفيفا” عن الاحتفاظ بنظام البطولة 32 فريقًا، وليس 48 فريقًا كما كان مقترحًا، في مونديال “قطر 2022”، الامر الذي أثار صدمة في دول الحصار التي كانت “تحلم” في مشاركة قطر استضافة المباريات.

وقال الشيخ خليفة في تغريدة أطلعت “وطن” عليها إن “مونديال العرب في دوحة العرب”.

وأضاف آل ثاني ” ‏نعيد ونكرر، مونديال العرب في دوحة العرب .. ومرحباً بالجميع”.

نعيد ونكرر ، مونديال العرب في دوحة العرب .. ومرحباً بالجميع . — خليفة بن حمد (@KHK) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية معنية بمشروعات المونديال) إن “القرار جاء بعد تقييم نتائج دراسة الجدوى التي قام بها الطرفان للبحث في إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة”.

وأشار البيان، إلى أن “الدوحة أبدت استعدادها الكامل للتباحث مع الفيفا حول إمكانية تطبيق المقترح طالما كان ذلك فيما يخدم مصلحة لعبة كرة القدم وقطر كمستضيف أصيل للبطولة”.

وأوضح البيان، أنه “نظراً للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها استعدادات قطر لاستضافة البطولة، وفق نظام 32 فريقًا، وقصر الوقت المتاح لتقييم التأثير التشغيلي واللوجستي على البلد المستضيف قبل اجتماع كونغرس الفيفا الشهر المقبل، تم اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في بحث إمكانية تطبيق هذا المقترح”. وفق ما نقلت “الاناضول”.

وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط.

وسيقام مونديال قطر 2022 على مدار 28 يوما، وستعقد المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.