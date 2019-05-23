“شاهد” مُخرج عُماني غاضب: الدراما التاريخية تغزو العالم ولا وجود للسلطنة.. أين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون؟

انتقد المخرج العماني بدر المعشري، عدوم وجود دور للسلطنة ضمن هذا السباق الدرامي الرمضاني الضخم على الشاشات العربية، واستنكر أن تكون دولة عريقة تاريخية مثل عُمان ولا تسعى الدولة لإنتاج مسلسل درامي يسرد تاريخ هذه السلطنة الزاخر بالإنجازات ويعرف العالم بها.

وقال “المعشري” في كلمة مصورة له بثها على صفحته بتويتر رصدتها (وطن):”عند متابعة هذه المسلسلات الرمضانية الضخمة ونرى فيها الفانتازية ومشاهد المعارك الضخمة والحروب والملاحم التاريخية الضخمة يجول ببالك لماذا لا تقوم السلطنة بإنتاج مسلسل يسرد تاريخها هي الأخرى”

وتابع مستنكرا:”مع إن عندها تاريخ طويل عريض عمان التاريخ والحضارة، عمان الامبراطورية”

وعدد المخرج العُماني عدد من الشخصيات العُمانية التاريخية والقادة والملوك في السلطنة، الذين من الممكن أن تؤلف مئات المسلسلات من قصصهم، وذكر منهم الإمام أحمد بن سعيد والإمام ناصر بن مرشد اليعربي، واحمد بن ماجد، السلطان سعيد بن سيف واحمد بن نعمان الكعبي.

وأضاف:”عمان التي استجار بها اهله البصرة وسكان جزيرة سقطرى، عمان معركة الفرس، عمان التاريخ والأدباء عمان السلام.

وشهدت الأونة الأخيرة انتشار واسع لدراما التاريخية حول العالم والتي حققت نجاحا باهرا ونسب مشاهدات غير مسبوقة، ويضرب المثل في ذلك بالمسلسل التركي الشهير “أرطغرل” الذي يحكي حكاية أرطغرل ابن سليمان شاه وتاريخ نشأة الدولة العثمانية.

وتمكن المسلسل من تحقيق نسب مشاهدات عالية وصار متابعوه بالملايين على مستوى العالم، حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصطحب معه أبطال المسلسل في جولاته الخارجية كنوع من الدعاية لتركيا والتجربة التركية الجديدة بقيادة حزب “العدالة والتنمية”.