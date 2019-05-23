استهداف مطار أبو ظبي
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“شاهد” لحظة استهداف الحوثيين لمطار أبوظبي وتحويل حافلة لنقل الإمدادات إلى كتلة من اللهب

كتب وطن
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بثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين فيديو قالت إنه للحظة استهداف منشآت في عبر طائرة مسيرة العام الماضي.

ويظهر في الفيديو الذي بثته قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في اليمن، طائرة دون طيار انتحارية تنفجر في مركبة نقل للإمدادات داخل إحدى المنشآت.

وقامت بالاستهداف طائرة مسيرة من طراز صماد-3، مشيرة إلى أن الطائرة قطعت مسافة 1500 كلم قبل وصولها إلى مطار أبو ظبي.

وأكدت القناة أن الطائرة استهدفت مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1.

وذكرت الجماعة أن الاستهداف طاول مبنى “TERMINAL” في مطار أبوظبي، وذلك في الـ23 من مايو 2018، وهي العملية التي سبق وأعلنت عنها الجماعة في حينه، إلا أن الجانب الإماراتي نفى تلك الأنباء.

وصعد من هجماتهم بالطائرات المسيرة منذ ما يقارب من عام، وعلى نحو خاص في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت الجماعة استهداف محطتي ضخ خط أنابيب نفطي قرب العاصمة ، كما أعلنت استهداف مطار مدينة ثلاث مرات في الأيام الأخيرة.

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