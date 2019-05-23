“شاهد” لافتة ترحيبية في قلب المدينة المنورة باللغة العبرية: “شالوم”

أثارت لافتة ترحيبية كبيرة، نصبت في قلب المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، جدلاً واسعاً، بعدما احتوت على كلمة “شالوم” باللغة العبرية.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة لها على موقعها الرسمي تزعم من خلالها أن كلمة “شالوم” ضمن لافتة ترحب بالزوار في قلب المدينة المنورة.

وجاء في التغريدة التي نشرتها صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم نصب لافتة كبيرة في قلب المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بجميع لغات العالم، منها اللغة العبرية.

لافتة ترحب بزوار المدينة المنورة باللغة العبرية: “شالوم” نُصبت في المدينة المنورة في السعودية🇸🇦، على مقربة من المسجد النبوي الشريف، لافتة ترحب بالزوار. وكُتب عليها: “السلام عليكم.. أهلا وسهلا بكم”. كتبت عبارات ترحيبية بلغات كثيرة من بينها “شالوم” بالعبرية (“السلام”)

تصوير: بانيت pic.twitter.com/rfeEKxhbs0 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وكتبت الصفحة: ” نُصبت في المدينة المنورة في السعودية، على مقربة من المسجد النبوي الشريف، لافتة ترحب بالزوار. وكُتب عليها: “السلام عليكم.. أهلا وسهلا بكم”. كتبت عبارات ترحيبية بلغات كثيرة من بينها “شالوم” بالعبرية (السلام).

ويشار إلى أن صفحة “إسرائيل بالعربية” على “تويتر”، هي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الناطقة باللغة العربية.