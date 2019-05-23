“شاهد” عبد الرحمن بن حمد يلجم دول الحصار ويكشف كذبهم في الذكرى الثانية لقرصنة “قنا”

كشف عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذية لمؤسسة قطر للاعلام، كذب دول الحصار، في الذكرى الثانية لقرصنة وكالة الانباء القطرية “قنا”.

وقال بن حمد في تغريدة رصدتها “وطن” ارفق معها تقرير لتلفزيون قطر كشف زيف ادعاءات دول الحصار..:” بمناسة الذكرى السنوية الثانية لقرصنة وكالة الأنباء القطرية، والهجوم الإعلامي المُعد قبل لحظة القرصنة من دول الحصار متذرعين بالخطاب المفبرك على لسان سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى”.

وأضاف المسؤول القطري البارز :” فهل كان ذلك كله بحجة الخطاب المفبرك ؟ أم بكذبهم أن قطر تدعم الإرهاب؟! “.



بمناسة الذكرى السنوية الثانية لقرصنة وكالة الأنباء القطرية، والهجوم الإعلامي المُعد قبل لحظة القرصنة من دول الحصار متذرعين بالخطاب المفبرك على لسان سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

فهل كان ذلك كله بحجة الخطاب المفبرك ؟ أم بكذبهم أن قطر تدعم الإرهاب؟! pic.twitter.com/uFeeGVgvpQ — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وجاء في التقرير الذي نشره بن حمد عن تلفزيون قطر تفاصيل القرصنة التي عملت عليها، دول الحصار والتي بدأت في الساعة 12 من فجر الرابع والعشرين من مايو عام 2017, بنشر خطاب “مكذوب” إلى الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، على موقع وكالة الانباء القطرية “قنا”، بعد قرصنة الموقع الالكتروني.

ويضيف التقرير الذي كشف التفاصيل كاملة، إلى أن القراصنة قاموا بقرصنة الموقع الالكتروني لوكالة الانباء والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن المتابعين فوجئوا بعد الاختراق بحملة إعلامية شرسة موجهة ضد قطر ورموزها على وسائل الاعلام السعودية والاماراتية بناءً على الخطاب المكذوب.

وتساهمت الحملة بتقاريرها وضيوفها مع توقيت جريمة القرصنة، الامر الذي أثار التساؤولات حول جاهزية تلك القنوات من تغطيات من هذا النوع، حيث تتطلب بالعادة لساعات من العمل المسبق من اعداد التقارير وتجهيز الضيوف.