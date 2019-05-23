“شاهد” الخطأ الفادح في أحد مشاهد اقتحام الحرم بـ”العاصوف”.. الطلقة لم تخترق الطاقية وأثارت سخرية واسعة

عرض عدد من متابعي مسلسل ”العاصوف“ مشهدًا من إحدى حلقاته، قالوا إنه يتضمن خللًا فنيًّا ضمن أخطاء أقر بوجودها مخرج المسلسل السوري المثنى صبح.

والمشهد مأخوذ من الحلقة رقم 17 من الجزء الثاني للمسلسل، والتي تم بثها مساء الأربعاء، وتوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي التي جرت قبل نحو 4 عقود.

وفي المشهد يقوم أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان العتيبي، بإطلاق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت طاقية رأسه البيضاء دون أن يظهر عليها أي تغيير.

وأقر مخرج المسلسل، المثنى صبح، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي علي العلياني، فجر الخميس، بوجود بعض الهفوات في المسلسل، لكنه أثنى على فريق العمل وقال إنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في حينها قبل 40 عاماً.

فيما سخر مغرد قائلا : مع التحية لطاقم العمل عندكم تكفون أسألوا المخرج كيف الطلقة ماخرقت الطاقية؟.