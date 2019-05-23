تطورات خطيرة في “نجران”.. الحوثيون يقصفون مطار المدينة والتحالف يعلن اسقاط احدى الطائرات المفخخة

أعلن التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه مطار نجران جنوبي المملكة اليوم الخميس.

وصرح المتحدث باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأنه في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار نجران الإقليمي.

قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثية الارهابية باتجاه مطار نجران، ظهر اليوم . https://t.co/i682BrV8Hg#واس pic.twitter.com/guS4oU3gkm — واس (@spagov) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وحذر المالكي جماعة “أنصار الله” “بأشد العبارات” من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية والمدنيين، مشيرا إلى أن “استخدامها أساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

أفادت قناة “المسيرة” بأن الحوثيين استهدفوا، اليوم الخميس، بطائرة قاصف 2k المسيرة، منظومة باتريوت في مطار نجران جنوب المملكة العربية السعودية.

ونقلت القناة عن مصدرعسكري حوثي قوله: “بعد رصد استخباراتي دقيق تبين أن الهجوم الذي استهدف منظومة الباتريوت ناجح”.

تجدر الإشارة، إلى أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، نفذت في 14 مايو الماضي، “عملية عسكرية كبرى” ضد أهداف سعودية، حيث أصابت محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية.