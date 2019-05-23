ابن سلمان يتفنن في سلخ المملكة من هويتها الدينية.. اتخذ هذا القرار المفاجئ الخاص بـ”السجائر والشيشة”

بأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستمرار في تنفيذ رؤيته الجديدة للمملكة التي يرى ناشطون أنها تدمر هوية السعودية الدينية، ارفعت السلطات المختصة في السعودية الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية، على أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد مواصفات قياسية له.

وذكرت مصادر مطلعة أن من واجبات الهيئة كذلك تحصيل الضريبة الانتقائية أسوة بالتبغ ومشتقاته.

وكشفت المصادر كذلك، عن السماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي، وأيضا كمية 60 مللتر من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

وشددت السلطات في بيانها، على أن ما زاد عن الكميات المسموح بها سيعرض على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعاملته معاملة التبغ ومشتقاته لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليه.

ومنذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم، شهدت المملكة تغييرات كبيرة غير مسبوقة، وألغى ولي العهد هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اتجاه لعلمنة السعودية وسلخها من هويتها الدينية التي اشتهرت بها لعقود طويلة، وظهر ذلك في قرارات السماح للنساء بقيادة السيارة ودخول الملاعب، وكذلك مشاهد الرقص والتبرج في شوارع المملكة.