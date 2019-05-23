ابنة الشيخ سلمان العودة تخرج عن صمتها بعد أن فاض بها الكيل: “مؤمنة بعدالة السماء والدنيا دواره “

خرجت غادة ابنة الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عن صمتها وردت على “الذباب الإلكتروني” الشامت بعد تداول خبر “ميدل إيس آي” عن استعداد السلطات السعودية لإعدام الشيخ العودة عقب رمضان.

“غادة” كتبت على حسابها في “سناب شات” رداً على رسالة شامتة وصلتها على حسابها في “إنستغرام”: “يعلم الله إني أسامح كل شخص ظلمني أو أخذ حقي، لكن والدي خط أحمر عندي، وأعجز عن مسامحة أي شخص يسئ له، لكن مؤمنة بعدالة السماء وبأن الدنيا دواره”.

غادة بنت سلمان العودة، على الرغم من أن حسابها في "سناب تشات" عبارة عن يوميات ولم تحاول الحديث إطلاقا عن ما يتعرض له والدها في السجن، إلا أنها لم تسلم من أن تنالها هذه التعليقات العدوانية، وهذه هي المرة الأولى التي تخرج لتعبر عن شيء كهذا، كان الله في عون أبيها وأسرته جميعاً. pic.twitter.com/R59BZgnzqr — نورة (@8_slamat) May 22, 2019

وكشفت موقعة “ميدل إيست آي” أمس أن السلطات السعودية ستعدم ثلاثة رجال دين بارزين، هم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري بعد عيد الفطر القادم.

وأوضح أن الدعاة الثلاثة محتجزون بتهم الإرهاب، وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بهم بعد نهاية شهر رمضان، وفق ما أكد مصدران حكوميان.

وبحسب الموقع فإن مصدرين حكوميين سعوديين أخبراها بخطة إعدام الرجال الثلاثة، الذين ينتظرون حالياً المحاكمة في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض. وتم تحديد جلسة في 1 مايو الجاري، لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد آخر.

وقال أحد المصدرين: “لن ينتظروا إعدام هؤلاء الرجال سيكون بمجرد صدور الحكم”.