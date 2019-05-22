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ناشط سعودي لاجئ إلى كندا يكشف ما تعرضت له عائلته من أجل إعلان “براءة” منه

كتب خاص "وطن"
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كشف الناشط السعودي عبد العزيز الحضيف اللاجئ إلى ، عن ضغوط كبيرة تتعرض لها عائلته في من قبل النظام لاعلان “براءة” منه.

وأضاف الحضيف في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أنا بدوري أعطيهم الإذن أن يعلنوا أي شيء لأني أعلم أنهم معي في قلوبهم والفرق بيننا هو إعلان الموقف فقط، وأنا لا أريد أن يتضرروا بسببي فأعطيهم الأذن لأنهم في حكم المكرهين “.

وشهدت السعودية، في الفترة الأخيرة هروب العديد من السعوديين من المملكة، لا سيما فتيات بسبب المضايقات التي يتعرضون لها.

ولم يكن الحضيف أول ناشط يجري ابتزاز عائلته وتضيق الخناق عليها، حيث مورس نفس الأسلوب بحق الناشط حمزة الكناني، الذي جرى استدعاء جميع أفراد عائلته والتحقيق معهم في محاولة لابتزاز هو الاخر.

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