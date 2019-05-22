كاتب عُماني يمسح بمستشار ابن زايد “الأرض” بعد تطاوله على السطان قابوس وأميري الكويت وقطر

شن الكاتب العُماني المعروف عباس المسكري، هجوما عنيفا على مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، بعد تطاوله على القيادات في السلطنة وقطر والكويت والسخرية من مساعيهم لنزع فتيل التوتر بالخليج، حيث وصفهم مستشار ابن زايد بـ”الحمائم المهادنة”.

وكان “عبدالله” اعتبر أن دول الخليج تنقسم حالياً في ظلّ الوضع الحالي والتوتر القائم مع إيران، إلى قسمين، ووضع “السعودية والامارات والبحرين” في القسم الأول، ووصف هذه الدول بأنها “صقورية متشددة تتصدى للعبث الايراني”، بينما تطاول على سلطنة عمان وقطر والكويت، واعتبر أن هذه الدول “حمائم مهادنة وتهون من خطر ايران على امن واستقرار المنطقة”.

ليخرسه “المسكري” بسلسلة ردود رصدتها (وطن) حيث قال إن الدكتور عبدالخالق المثل يقول “إن كنت صقر فأصقر في دارك ولتحمي بيتك وثق جدارك”، مضيفا:” أمثال لا أعتقد تعرفها لأنها خليجية قح لا علينا، جميل أن جعلت السعودية والبحرين والإمارات صقور وعمان والكويت وقطر حمائم, أولا سنترككم تصقروا وتلتهموا إيران وإن عجزتم يمكنكم البكاء لتأتي حمائم السلام بالسلام”

الدكتور عبدالخالق المثل يقول إن كنت صقر فأصقر في دارك ولتحمي بيتك وثق جدارك أمثال لا أعتقد تعرفهالأنها خليجية قح ,لاعلينا جميل أن جعلت السعودية والبحرين والإمارات صقور وعمان والكويت وقطر حمائم , أولا سنترككم تصقروا وتلتهموا إيران وإن عجزتم يمكنكم البكاء لتأتي حمائم السلام بالسلام — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 22, 2019

وأضاف ساخرا من مستشار ابن زايد:”الحمائم المهادنة التي ذكرتها أيها الوحش المفترس تنظر ليس على طرف أنفها بل تنظر لأبعد من الغد وتنظر لاستقرار وأمن وسلامة شعوب وليس شعوبها فقط حتى شعوبكم لأنها تدرك مدى استهتاركم بالوضع وعدم تقديركم لما سوف يحصل وعدم إكتراثكم بسلامة شعوبكم وبما إننا جيران أصبح لزام علينا الاهتمام بهم”

الحمائم المهادنة التي ذكرتا ايها الوحش المفترس تنظر ليس على طرف أنفها بل تنظر لأبعد من الغد و تنظرلإستقراروأمن وسلامة شعوب وليس شعوبها فقط حتى شعوبكم لأنها تدرك مدى إستهتاركم بالوضع وعدم تقديركم لما سوف يحصل وعدم إكتراثكم بسلامة شعوبكم وبما إننا جيران أصبح لزام علينا لأهتمام بهم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 22, 2019

وطالب الكاتب عباس المسكري الأكاديمي الإماراتي بالكف عن دوره العبثي الذي يلعبه بأمر ابن زايد وتنحية تحريضه المستمر على السلطنة وقطر والكويت جانبا، وأضاف ساخرا:”دع الصقور تحلق لتنقذ الثلاث جزر من بين مخالق النمر الفارسي ولتجربوا , وأعذرني على ذكر الفارسي هنا , ولم أقل إيران وأنت تعلم لماذا؟”

في الختام دع الصقور تحلق لتنقذ الثلاث جزر من بين مخالق النمر الفارسي ولتجربوا , وأعذرني على ذكر الفارسي هنا , ولم أقل إيران وأنت تعلم لماذا ؟ نرجع للصقور متى سنراها تصفق بأجنحتها لتنقض على النمر الفارسي وتنقذ الثلاث جزر من بين مخالبه ولا تنسوا التصوير المباشر لتسعدوا قلوب الجميع — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 22, 2019

واستطرد في هجومه وسخريته من الأكاديمي الإماراتي الذي يصفه ناشطون بأنه المتحدث باسم ابن زايد على تويتر:””على ذكر الصقور يخيل لي ما أنتم إلا دجاج تبيض في سلة ترامب المثقوبة لأن الصقور لا تولول ولاترجي ولاتخضع وتذل نفسها من أجل حمايتها، الصقر يموت في قمة الجبال وقمم الشجر يموت ولا يأكل ما أقتنصه غيره الصقرله شيم وعزة نفس لايتنازل عنها وحاولت أبحث بالمجهر فيكم عن نقطة واحدة مما فيه ولم أجد”

على ذكر الصقوريخيل لي ما أنتم إلادجاج تبيض في سلة ترامب المثقوبة لأن الصقور لا تولول ولاترجي ولاتخضع وتذل نفسها من أجل حمايتها الصقر يموت في قمة الجبال وقمم الشجر يموت ولا يأكل ما أقتنصه غيره الصقرله شيم وعزة نفس لايتنازل عنهاوحاولت أبحث بالمجهر فيكم عن نقطة واحدة مما فيه ولم أجد — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 22, 2019

واختتم المسكري ردوده على مستشار ابن زايد، بالإشارة إلى أن هيستريا أصابت الإماراتيين لمجرد أن سلطنة عمان قامت بتحركات من أجل تجنيب المنطقة من حرب.

وتابع:”فيما لو اشتعلت أنت ومن معك أول المولولين وها نحن نرى اليوم الصواريخ الحوثية أين تصل فصدقني من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر وخذها نصيحة بقدر ما تغرد نعلم سيدك يدفع لك ولكن بقدر ما غردت غدا ينكل بك”

هستيريا أصبتم بهافقط لمجرد إن سلطنة عمان قامت بتحركات من أجل تجنيب المنطقة من حرب فيما لو اشتعلت أنت ومن معك أول المولولين وها نحن نرى اليوم الصواريخ الحوثية أين تصل فصدقني من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر وخذهانصيحة بقدر ماتغرد نعلم سيدك يدفع لك ولكن بقدر ما غردت غدا ينكل بك — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 22, 2019

وكان عبدالخالق عبدالله، أثار أمس موجة غضب واسعة بين المغردين العُمانيين بعد تطاوله على قيادات السلطنة وسخريته من وزير الخارجية يوسف بن علوي واجتماعه الأخير في إيران.

ونشر “عبدالله” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) صورة لاجتماع الوزير “بن علوي” أمس بنظيره الايراني محمد جواد ظريف، وعلق عليها بسخرية:”اجتماع لا ينتج عنه اي خير لدول المنطقة.”