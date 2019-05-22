صدمة تسود ابن سلمان.. الاستخبارات العسكرية أخبرته أن طائرات الحوثيين أنطلقت من المملكة

كشف المغرد السعودي “مجتهد”، عن حالة من الصدمة والذهول سادت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعدما وجه استفسارا للاستخبارات العسكرية عن كيفية وصول الطائرات المسيرة الحوثية لعمق المملكة!

وقال مجتهد في تغريدة رصدتها “وطن”، إن “رد” الاستخبارات “كان” غريبا جدا، حيث اعترفوا بعدم وجود معلومات، وأنهم لجأوا للتحليل والاستنتاج الذي قادهم لنظرية أن الطائرات انطلقت من داخل المملكة من مكان قريب من الهدف المقصوف!

وجه ابن سلمان استفسارا للاستخبارات العسكرية عن كيفية وصول الطائرات المسيرة الحوثية لعمق المملكة! وكان جواب الاستخبارات غريبا جدا، حيث اعترفوا بعدم وجود معلومات، وأنهم لجأوا للتحليل والاستنتاج الذي قادهم لنظرية أن الطائرات انطلقت من داخل المملكة من مكان قريب من الهدف المقصوف 🙄 — مجتهد (@mujtahidd) ٢١ مايو ٢٠١٩

وكانت جماعة الحوثي، شنت هجوماً بطائراتٍ مسيرة الثلاثاء الماضي على محطتي ضخ نفطي تابعتين لشركة أرامكو، وتقعان على بعد 220 كيلومترا، و380 كيلومترا غرب العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت قناة “الجزيرة” القطرية صورا فضائية خاصة، أظهرت الأضرار التي لحقت بمحطة أرامكو السعودية للنفط رقم 8 بعد أن استهدفها الحوثيون بطائرة مسيرة .

ووفقا لما نشرته “الجزيرة” فإن الصور الفضائية تظهر كسرا في الأنبوب بطول 4 أمتار وتسربا نفطيا غطى 1000 متر مربع في اليوم التالي للهجوم.