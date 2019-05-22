“شاهد” هل يُعقل ما يقوم به “عيال زايد”؟.. صلاة وإفطار مشترك في معبد “سيخي” بدبي!

أثار قيام مجموعة من الإماراتيين بالمشاركة في الإفطار والصلاة داخل معبد للديانة السيخية في دبي، غضباً بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وما أثار استغراب المتابعين، هو قيام الإماراتيين بالصلاة جنباً إلى جنب مع أتباع الدينية السيخية في المعبد المليء بالأصنام، وكذا الإفطار معهم.
واستنكر الكاتب السعودي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبدالله الشمري، ما حدث، معتبراً أن هذا “تماسخ” وليس “تسامح” بين الأديان.
وتساءل: “إلى متى هذه المهزلة مستمرة بدين الله؟”.
واعتبر مغرّد آخر أن “الإسلام ضاع على ايدي من يدّعون الاسلام”.
وذكر مغرّد آخر أن “الهندوس مشركين وعبدة أوثان، وأن دينهم ليس دينا سماويا مثل باقي الأديان كالإسلام او المسيحية او اليهودية”.
وعبّر عن رفضه لما حدث داخل المعبد السيخي، وقال: “الإماراتيون يعتبرونه نوعاً نوع من التسامح!فاهمين التسامح غلط؟جهل مركب للأسف”.
ومؤخراً، نصبت السلطات الإماراتية تمثال “بوذا” وتماثيل أخرى، على الطريق الواصل بين أبو ظبي ودبي.
سبق ذلك أن وضعت الإمارات حجر الأساس لأول معبد هندوسي في الخليج العربي، وذلك في مراسم بالعاصمة أبو ظبي حضرها وزراء ومسؤولون.
وبعد وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في الخليج، كشفت إسرائيل -متباهية- عن وجود كنيس في دبي، بعد أن ظل سريا طوال الفترة الماضية.
ويرى متابعون أن الإمارات بهذه التصرفات تضرب أسس الإسلام، بمزاعمها الإنفتاح على الديانات الأخرى.