“شاهد” راشد الغنوشي: النهضة لم تعثر على “العصفور النادر” الذي ستدعمه في الرئاسة

أكد راشد الغنّوشي، رئيس حركة النهضة أن الحركة لم تعثر حتى الآن على ما أسماه “العصفور النادر” الذي ستدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الغنوشي، في مقابلة مع قناة “فرانس 24” إن حركة النهضة لن تقاطع الانتخابات الرئاسية، كما حدث في 2014، مضيفا “النهضة هي الآن الحزب الأكبر في البرلمان والبلديات، ومن غير المناسب للديمقراطية التونسية أن يقف الحزب الأكبر في البلاد على الحياد”.

وأوضح أكثر بقوله “لم نحدد موقفنا من الانتخابات الرئاسية، لكن الموقف الوحيد حتى الآن هو أننا سنشارك، وربما سندعم شخصية نهضوية أو توافقية. المفضل لدينا أن نجد مرشحا توافقيا، ولكن حتى الآن لم نعثر عن هذا العصفور النادر”.

وكان حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة، اعتبر في حوار سابق مع “القدس العربي” أن حياد الحركة الإسلامية فسح المجال – بشكل غير مباشر – أمام الباجي قائد السبسي للفوز برئاسة الجمهورية على حساب منصف المرزوقي.