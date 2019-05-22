“شاهد” اعتداء بالضرب واعتقالات.. الشرطة المصرية تسحل طلاب الثانوي ولواء يهدد بقمعهم بتهمة “الارهاب”!

سيطرت حالة من السخط والإحباط، على طلاب الصف الأول الثانوي في مصر، بسبب فشلهم في الدخول إلى منصة الامتحان الإلكتروني، وتعطل المنصة الإلكترونية للامتحانات أكثر من مرة.
وشهدت عدة محافظات مظاهرات ومسيرات طلابية، من طلاب الصف الأول الثانوي العام المطبق عليهم نظام التعليم الجديد، الذين اعتبروا أن تعطل “السيستم”، ومنصة الامتحانات بشكل مستمر من بداية الامتحانات منذ يوم الأحد، يضيع مجهودهم، وعلى حساب مستقبلهم.
وتداول ناشطون مقاطع مصورة وصورا لضابط يهدد الطلاب المتظاهرين أمام إحدى المدارس، بأنهم سيتم القبض عليهم ومعاملتهم معاملة الإرهابيين.
وتعاملت قوات الأمن معظم التظاهرات وفضتها بالقوة، كما اقتاضت القوات عدد من الطلاب في المسيرات أبرزها في القاهرة والإسكندرية.
وهو ما أحدث موجة من الغضب اجتاحت الوسط التعليمي، وخاصة أولياء أمور الطلاب، معتبرين أن وزارة التربية والتعليم تواجه مطالب ابنائهم المشروعة بقوات الأمن، بديلا من الحوار.
ففي القاهرة، تجمع عدد من الطلاب أمام ديوان وزارة التربية والتعليم، ورددوا هتافات تطالب بإلغاء الامتحانات الإلكترونية واعتبار الصف الأول الثانوي هذا العام تجريبي وانتقال جميع الطلاب للصف الثاني، لعدم تحملهم أخطاء الوزارة في الوصول للامتحانات.
وفضت قوات الشرطة المظاهرة وقبضت على طلاب، كما كثفت من تواجدها أمام ديوان الوزارة لمنع تجمع الطلاب المتفرقين من جديد.
وفي الإسكندرية نظم مئات الطلاب، مسيرات احتجاجية بعدة شوارع بالمحافظة، وطالبوا وزير التربية والتعليم بالغاء نظام التابلت والعودة الي نظام الامتحانات السابق.
ورددا الطلاب المحتجين هتافات: “الوزير فاشل والنظام فاشل”، عاوزين نظام قديم”، مطالبين بإلغاء النظام الجديد للتعليم.
وسيطرت قوات الأمن على بعض المسيرات التي اتجهت بالقرب من مديرية أمن الإسكندرية، فيما، شهدت شوارع العجمى غرب الإسكندرية، مسيرات كبرى.