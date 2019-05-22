“شاهد” اعتداء بالضرب واعتقالات.. الشرطة المصرية تسحل طلاب الثانوي ولواء يهدد بقمعهم بتهمة “الارهاب”!

سيطرت حالة من السخط والإحباط، على طلاب الصف الأول الثانوي في مصر، بسبب فشلهم في الدخول إلى منصة الامتحان الإلكتروني، وتعطل المنصة الإلكترونية للامتحانات أكثر من مرة.

وشهدت عدة محافظات مظاهرات ومسيرات طلابية، من طلاب الصف الأول الثانوي العام المطبق عليهم نظام التعليم الجديد، الذين اعتبروا أن تعطل “السيستم”، ومنصة الامتحانات بشكل مستمر من بداية الامتحانات منذ يوم الأحد، يضيع مجهودهم، وعلى حساب مستقبلهم.

فضيحة عميد شرطه يهدد البنات الطلبة لانهم اعترضوا على الامتحانات و بيقولهم هتتعاملوا زي الارهابيين

الارهابي الوحيد هو #السيسي الذي يتهم كل معارضية بالارهاب pic.twitter.com/W1KGBbcV5Y — عمرو عبد الهادي (@Amrelhady4000) May 22, 2019

وتداول ناشطون مقاطع مصورة وصورا لضابط يهدد الطلاب المتظاهرين أمام إحدى المدارس، بأنهم سيتم القبض عليهم ومعاملتهم معاملة الإرهابيين.

وتعاملت قوات الأمن معظم التظاهرات وفضتها بالقوة، كما اقتاضت القوات عدد من الطلاب في المسيرات أبرزها في القاهرة والإسكندرية.

في مصر، احتج تلاميذ الصف الأول ثانوي على فشل "نظام التابلت المدرسي" أمام مدارسهم فكان الرد ضربا وعنفا ومطاردات واعتقالات.. مشاهد تكشف هشاشة نظام ترتعد فرائصه من هتاف اطفال لم يتجاوز سن جلهم ال16#التابلت_طلع_فشنك pic.twitter.com/OMaDwD1Qpo — مجلة ميم (@MeemMagazine) May 22, 2019

وهو ما أحدث موجة من الغضب اجتاحت الوسط التعليمي، وخاصة أولياء أمور الطلاب، معتبرين أن وزارة التربية والتعليم تواجه مطالب ابنائهم المشروعة بقوات الأمن، بديلا من الحوار.

ففي القاهرة، تجمع عدد من الطلاب أمام ديوان وزارة التربية والتعليم، ورددوا هتافات تطالب بإلغاء الامتحانات الإلكترونية واعتبار الصف الأول الثانوي هذا العام تجريبي وانتقال جميع الطلاب للصف الثاني، لعدم تحملهم أخطاء الوزارة في الوصول للامتحانات.

اى قانون يسمحلك انك تمسك بنت قاصر فى حكم القانون طفلة…. واقفه بتعبر عن رايها بادب…انك تخنقها بالشكل ده وتزنقها فى الباب وتنزل ضرب فيها…..اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ….طلاب اولى ثانوى امام مبنى الوزارة بالقاهرة Posted by Howida Hegazy on Tuesday, May 21, 2019

وفضت قوات الشرطة المظاهرة وقبضت على طلاب، كما كثفت من تواجدها أمام ديوان الوزارة لمنع تجمع الطلاب المتفرقين من جديد.

وفي الإسكندرية نظم مئات الطلاب، مسيرات احتجاجية بعدة شوارع بالمحافظة، وطالبوا وزير التربية والتعليم بالغاء نظام التابلت والعودة الي نظام الامتحانات السابق.

معالى وزير تعليم مصر فى اطفال باولى ثانوى ذهبوا اليوم لمبنى وزارتك يهتفون ضدك بسبب متاعب كثيره حصلت لهم و انت سبب رئيسى فيها فبدل ماتنزل لهم تكلمهم بعقل الاب وحكمتة وتحتويهم وتفهمهم تعاليت عليهم واتصلت بالشرطة تحميك منهم وكانهم بلطجية هيقتلوك … وكلنا شوفنا اسلوب التعامل المهين مع بنات صغيرة اتعرضوا لمواقف مهينه مستحيل هينسوها مهما حصل … معالى الوزير كنت مستبشره بيك خير وكنت بقول ممكن تنجح لكن مع الاسف فشلت فى احتواء اطفال مايزيدش عددهم عن ٥٠ !؟؟ فاازاى تنهض بمنظومة التعليم وانت هربت من مواجهتهم ؟؟ ازاى وانت قاعد على الفيسبوك ٢٤ ساعه شاغل نفسك بالتفاهات وكل يوم تصريح مستفز ع المواقع؟الفيديو ده لبنوته باولى ثانوى احد ضحاياك ياسيادة الوزير ماشية تعيط فى الشارع بعد تعدى الشرطه عليها هى وزمايلها وبتقول ضربنى على راسى وقعنى فى الارض …. البنت دى فقدت الامان النهارده بسببك يادكتور طارق وبسبب الدكر اللى ضربها وفاكر انه كده راجل بينفذ الاوامر… بتمنى تكون فاهم انت وصلتنا لايه … ووصلت جيل صغير هيكبر كاره التعليم بسببك لان مافيش بينكم لغة حوار … الاطفال دول مش فاهمين وللاسف مالقوش حد يفهمهم او يحنو عليهم #دموعك غالية اوى يابنت #مصر Posted by ‎دعاء خليفة‎ on Tuesday, May 21, 2019

ورددا الطلاب المحتجين هتافات: “الوزير فاشل والنظام فاشل”، عاوزين نظام قديم”، مطالبين بإلغاء النظام الجديد للتعليم.

وسيطرت قوات الأمن على بعض المسيرات التي اتجهت بالقرب من مديرية أمن الإسكندرية، فيما، شهدت شوارع العجمى غرب الإسكندرية، مسيرات كبرى.