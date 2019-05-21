وقفَ مع قطر ضد الحصار .. الكويت تسجن الناشط “الهاجري” 3 سنوات بتهمة “الإساءة” لـِ”ابن سلمان” والذباب يشمت!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بخبر القبض على السياسي والناشط المعروف محمد خالد الهاجري وحبسه 3 سنوات بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية.
وكانت وسائل إعلام كويتية أفادت بأنه تم القبض على “الهاجري” لتنفيذ حكم السجن 3 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية في تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بتويتر.
واحتفى الذباب الإلكتروني السعودي والمغردين المقربين منولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنباء حبس الناشط الكويتي.
بينما استنفر العديد من المغردين الكويتيين وغيرهم وأعلنوا تضامنهم الكامل مع “الهاجري” مؤكدين أن التعبير الحر عن الرأي ليس جريمة.
وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت، الاثنين، أن رجال التنفيذ الجنائي في قطاع المؤسسات الإصلاحية والسجون القوا القبض على المرشح السابق المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات، إثر نشره تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي أساء فيها للسعودية.
وقالت مصادر أمنية كويتية أن رجال التنفيذ الجنائي باشروا منذ صدور الحكم، إجراءات الضبط، حتى تم ضبطه.
جدير بالذّكر أن منذ بداية حصار قطر، سخّر حسابه في “تويتر” للتعبير عن تضامنه مع دولة قطر وشعبها، في وجه الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين.