وقفَ مع قطر ضد الحصار .. الكويت تسجن الناشط “الهاجري” 3 سنوات بتهمة “الإساءة” لـِ”ابن سلمان” والذباب يشمت!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بخبر القبض على السياسي والناشط المعروف محمد خالد الهاجري وحبسه 3 سنوات بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية.

وكانت وسائل إعلام كويتية أفادت بأنه تم القبض على “الهاجري” لتنفيذ حكم السجن 3 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية في تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بتويتر.

حبس المرشح السابق محمد خالد الهاجري 3 سنوات في قضية الاساءة إلى السعودية والامير محمد بن سلمان. pic.twitter.com/AAF1KZTnRL — المجلس (@Almajlliss) May 21, 2019

واحتفى الذباب الإلكتروني السعودي والمغردين المقربين منولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنباء حبس الناشط الكويتي.

#عاجل

السلطات الكويتية تلقي القبض على المرتزق الكويتي محمد بن خالد الهاجري وتنفذ فيه حكم 3 سنوات لإساءته للسعودية …

خل تميم ينفعك pic.twitter.com/EhptCUAZQ1 — محمد الكواري (@kuwarimud) May 20, 2019

بينما استنفر العديد من المغردين الكويتيين وغيرهم وأعلنوا تضامنهم الكامل مع “الهاجري” مؤكدين أن التعبير الحر عن الرأي ليس جريمة.

شوفوا التشمت والحقد والفرح من البعض بسيب خبر سجن الاخ محمد الهاجري



بعضهم من المملكة والكارثة ان بعضهم من الكويت !!



تفرح بسجن كويتي من بلدك اي نوع من المخلوقات انت !#محمد_خالد_الهاجري — علي طالب الششتري (@shishtari) May 20, 2019

نتلقى يوميا سب وشتم وتطاول ولم نسمع عن عقاب لاحد منهم



لماذا نزج بالسجون فقط لمجرد اراء وان كانت حادة



هذه القوانين يجب ان تتغير يانواب الامه#محمد_خالد_الهاجري — علي طالب الششتري (@shishtari) May 20, 2019

الله يفك عوقة #محمد_خالد_الهاجري

سجن !!!

لاحول ولا قوة الا بالله

الشغيغة عسى ماشر — علي العجيل (@alialajeel) May 21, 2019

وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت، الاثنين، أن رجال التنفيذ الجنائي في قطاع المؤسسات الإصلاحية والسجون القوا القبض على المرشح السابق المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات، إثر نشره تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي أساء فيها للسعودية.

وقالت مصادر أمنية كويتية أن رجال التنفيذ الجنائي باشروا منذ صدور الحكم، إجراءات الضبط، حتى تم ضبطه.

جدير بالذّكر أن منذ بداية حصار قطر، سخّر حسابه في “تويتر” للتعبير عن تضامنه مع دولة قطر وشعبها، في وجه الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين.