عبد الله ابن زايد: الحوثيون يسلكون نهج “أبرهة الاشرم”

قال عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، إن جماعة أنصار الله “الحوثي”، تسير على “نهج أبرهة الأشرم”، منتقداً ما قال عنه “استهداف الحوثيين لمكة المكرمة”.

وعلق ابن زايد على وسم #الحوثييستهدفكعبة_المسلمين ، قائلاً :” الحوثي يسلك نهج أبرهة الاشرم “.



الحوثي يسلك نهج أبرهة الاشرم#الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين — عبدالله بن زايد (@ABZayed) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وكانت جماعة “أنصار الله”، قد أطلقت صاروخين باليستيين، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

أبرهة الأشرم، أو أبرهة الحبشي، هو قائد عسكري من مملكة أكسوم حكم بلاد اليمن والحجاز، شن حملة عسكرية على مكة بغرض هدم الكعبة مستعينا بالأفيال، وهي الحملة التي كان مصيرها الفشل.

يذكر أن جماعة “أنصار الله”، تواصل استهدافها للأراضي السعودية بالصورايخ الباليستية.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و”الحوثيين” من جهة أخرى.