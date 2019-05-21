عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد
الهدهد

عبد الله ابن زايد: الحوثيون يسلكون نهج “أبرهة الاشرم”

كتب وطن
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قال عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، إن جماعة أنصار الله “الحوثي”، تسير على “نهج أبرهة الأشرم”، منتقداً ما قال عنه “استهداف الحوثيين لمكة المكرمة”.

وعلق ابن زايد على وسم #الحوثييستهدفكعبة_المسلمين ، قائلاً :” الحوثي يسلك نهج أبرهة الاشرم “.

وكانت جماعة “أنصار الله”، قد أطلقت صاروخين باليستيين، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية .

أبرهة الأشرم، أو أبرهة الحبشي، هو قائد عسكري من مملكة أكسوم حكم بلاد اليمن والحجاز، شن حملة عسكرية على مكة بغرض هدم الكعبة مستعينا بالأفيال، وهي الحملة التي كان مصيرها الفشل.

يذكر أن جماعة “أنصار الله”، تواصل استهدافها للأراضي السعودية بالصورايخ الباليستية.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و”الحوثيين” من جهة أخرى.

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