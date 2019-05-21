“شاهد” صالح المغامسي: والله “ثلاثة” لو بُعث عمر بن الخطاب من قبره لما رضي به الإخوان خليفة

أثارت تصريحات للداعية السعودي المعروف صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، هاجم فيها تركيا وأردوغان جماعة الإخوان جدلا واسعا بمواقع التواصل حيث تطرق في حديثه للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

“المغامسي” وفي لقائه ببرنامج ”منابر النور” قبل أيام زعم أن أردوغان استغل الصبغة الدينية لحزبه لاستمالة قلوب الأتراك والفوز في الانتخابات.

وعمم الداعية السعودي المقرب من النظام هجومه على جماعة الإخوان، وزعم أن قضية ” خلافة المسلمين ” هي لعبة قديمة من جماعة الإخوان وبثِّوها في الأمة عبر القنوات المختلفة.

وأضاف ما نصه:” والله ثلاثة نقول لو بُعث عمر بن الخطاب وهو المثل الأعلى للسياسة في الإسلام لو بعث من قبره فلن يرضى به الإخوان المسلمين لخلافتهم؛ فهم لن يرضوا إلا بمن كان منهم”

وأثارت تصريحات المغامسي جدلا واسعا على مواقع التواصل، ودفعت العديد من المغردين للرد عليه.