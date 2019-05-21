تفاصيل جديدة عن الخادمة الفلبينية المتوفاة في الكويت بشبهة “الإغتصاب” .. ورئيس الفلبين ينتظر تقريراً للردّ

نقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، عن السفارة الفلبينية في الكويت، أنه لم يتم توجيه الاتهام بعد إلى أي شخص في قضية وفاة الخادمة الفلبينية “كونستانسيا لاغو دياج”، والتي نقلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى الصباح لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

وبحسب القائم بالأعمال في السفارة الفلبينية في الكويت Mohd. Noordin Pendosina Lomondot قوله: “السلطات الكويتية التقت كفيل الخادمة كونستانسيا والبالغ من العمر 60 عاماً وهو ليس المشتبه به في القضية”.

وأضافت الوكالة أن القائم بالأعمال في السفارة الفلبينية في الكويت التقى بوزارة الخارجية في الكويت لطلب المساعدة في الإسراع في إصدار تقرير الطب الشرعي.

وتابعت الوكالة أن الحكومة الفلبينية ما تزال تنتظر صدور تقرير الطب الشرعي بشان حالة الوفاة من قسم التحقيقات الجنائية في الكويت. وفق ما ذكرت صحيفة “القبس”

وقال القائم بالأعمال إن السفارة الفلبينية تأمل في أن يتم إعادة رفات الخادمة إلى مانيلا في غضون يومين، منوهاً إلى أن الحكومة الفلبينية ستتحمل تكلفة شحن رفات الخادمة من الكويت إلى مسقط رأسها في مدينة إيزابيلا.

من جهة أخرى نشرت قناة CNN philippines تقريراً باللغة الفلبينية على قناتها في يوتيوب وأكدت فيه أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مازال ينتظر تقريراً من وزير العمل الفلبيني سيلفيستر بيلو بشأن قضية وفاة الخادمة كونستانسيا لاغو دياج من أجل أن يقرر ماذا سيفعل بهذا الشأن، وفق ما أوردته القناة.

بينما تقول بعض وسائل الإعلام الفلبينية إن الخادمة قتلت وتعرضت لاعتداء جنسي.