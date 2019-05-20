مُفاجأة .. الهلال السعودي يُبلغ الحارس العُماني علي الحبسي عدم استمراره في صفوف النادي

أبلغت إدارة نادي الهلال السعودي، الحارس العُماني علي الحبسي عدم رغبتها باستمراره في صفوف الفريق الموسم المقبل.وفق ما ذكرت صحيفة “الرياض” السعودية

مصادر #الرياض : إدارة #الهلال أبلغت الحارس العُماني علي الحبسي عن رغبتها بعدم استمراره في صفوف الفريق الموسم المقبل



(متابعة – خالد العمار) pic.twitter.com/nUnGp1I7yG — جريدة الرياض – رياضة (@Riy_Local) May 20, 2019

ولم يُدلِ الحارس العُماني –حتى اللحظة- بأي تعليقٍ على ما نشرته “الرياض”

جديرٌ بالذّكر أن علي الحبسي وقَّع في يوليو 2017 عقدًا احترافيًا مع الهلال السعودي قادمًا من ريدينج الإنجليزي .

و كان الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، أعلن تكفله بكامل قيمة عقد انتقال الحارس العماني.

و تعادل الدحيل القطري والهلال السعودي (2- 2) في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في ختام مباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل هدفي الهلال جوميز في الدقيقتين 29 و55 في حين سجل هدفي الدحيل يوسف العربي والبديل خالد منير في الدقيقتين 15 و90.