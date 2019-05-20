مستشار ابن زايد يصرخ على تويتر: مصداقية وهيبة أمريكا على المحك اذا لم تهاجم إيران فوراً

أثار الاكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، مستسار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، جدلاً واسعاً، في انتقاده الإدارة الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب، لعدم ردها على إيران بهجوم عسكري فوري وحازم.

وقال عبد الخالق عبد الله في تغريدة رصدتها “وطن”، ” مصداقية ادارة الرئيس ترامب وهيبة امريكا على المحك اذا لم تنفذ امريكا وعدها الذي جاء على لسان مستشار أمنها القومي جون بولتون ان اي هجوم ايراني على مصالحها وحلفاءها سيتم الرد عليه بعمل عسكري فوري وحازم unrelented force “.



مصداقية ادارة الرئيس ترامب وهيبة امريكا على المحك اذا لم تنفذ امريكا وعدها الذي جاء على لسان مستشار أمنها القومي جون بولتون ان اي هجوم ايراني على مصالحها وحلفاءها سيتم الرد عليه بعمل عسكري فوري وحازم unrelented force — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ١٩ مايو ٢٠١٩

وكانت السفارة الأمريكية في العراق تعرضت أمس إلى قصف صاروخي، دون وقوع إصابات في الأرواح ولكن القصف تبسبب بأضرار مادية. حسب ما ذكرت وسائل الاعلام الغربية.

وأثارت تغريدة مستشار ابن زايد، سخرية واسعة، الامر الذي دفع النشطاء إلى انتقاده في تعليقاتهم على “تغريدته” المثيرة للجدل.

وقال تركي الشهلوب معلقاً على تغريدة عبد الخالق عبدالله :” متى تستوعبون أن أمريكا لم تأتِ لـ(حرب) إيران، وإنما جاءت لـ(حلب) السعودية والإمارات ؟!!



متى تستوعبون أن أمريكا لم تأتِ لـ(حرب) إيران، وإنما جاءت لـ(حلب) السعودية والإمارات ؟!! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ٢٠ مايو ٢٠١٩

ومن جانبها قالت الاعلامي آنيا الافندي معلقة هي الاخرى على مستشار ابن زايد :” مصداقية أمريكا نعرفها جميعا …عندما دخلت العراق لجلب الديمقراطية للشعب العراقي وإسقاط الطاغية على حد قولها ….فنهبت ثروات العراق واستباحت الأرض والعرض وقتلت مليون عراقي بكل وحشية …. متى تستيقظون من سباتكم العميق يا عرب ؟؟؟؟؟؟؟



مصداقية أمريكا نعرفها جميعا …عندما دخلت العراق لجلب الديمقراطية للشعب العراقي وإسقاط الطاغية على حد قولها ….فنهبت ثروات العراق واستباحت الأرض والعرض وقتلت مليون عراقي بكل وحشية …. متى تستيقظون من سباتكم العميق يا عرب ؟؟؟؟؟؟؟ — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) ٢٠ مايو ٢٠١٩

ووافقت السعودية ومعها الإمارات على إعادة انتشار القوات الأمريكية، من أجل حماية مصالحها وحلفائها من الهجمات الايرانية.