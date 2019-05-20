قناة Mbc تغرق في البذاءة وتُسيء لجمال ريان .. هكذا ردّ على “دعارتها الإعلامية”

شن الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على قناة “إم بي سي” السعودية بعد تطاولها عليه بحلقة ساخرة في أحد البرامج التي تعرض على شاشتها في رمضان، ضمن السياسة الإعلامية المنحرفة التي ينتهجها الإعلام السعودي لتشويه صورة كل من يغرّد خارج سرب المملكة وشيطنتهم.

وبثت قناة “إم بي سي” الأحد حلقة جديدة من برنامج “نادي المرتزقة”، بعنوان “خبر السعودية بالنشرة”، وخصصت الحلقة للتطاول والطعن في مذيعي قناة الجزيرة القطرية التي قضت مضاجع دول الحصار، وعلى رأسهم جمال ريان، الذي تطاول مقدمو البرنامج عليه وعلى والده مرددين الكذبة المعتادة حول بيع أراضي فلسطين لليهود عن طريق والده.

ههههه جمال رأيان ابن السمسار، جده خليجي ومصري 😂

pic.twitter.com/lfosCSVRKH — عبدالعزيز الرفاعي الجهني ⁦🇸🇦⁩ MBS (@syrfree101034) May 20, 2019

من جانبه رد “ريان” على بذاءة الإعلام السعودي وتطاوله عليه في أسلوب إعلامي مبتذل أقرب للردح، قائلا:”هكذا تمارس الدعارة الاعلامية ، وسب وهتك أعراض الأموات ، في وكر الدعارة mbc حتى في شهر رمضان”.

وأعاد جمال ريان نشر وثيقة تاريخية توثق بيع ارض فلسطين، بخط يد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة، مقابل عرش آل سعود.

وتساءل الاعلامي البارز: “من أعطاه حق بيع ما لا يملك؟”.

ووجه حديثه لـ”آل سعود” قائلاً: “غطوا وجوهكم خجلا يا من تفترون على الفلسطينيين بيع ارضهم؟ فكل عذابات الشعب الفلسطيني، دين في رقبة ال سعود الى يوم الدين “.

هذه وثيقة تاريخية توثق بيع ارض فلسطين،بخط يد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة،مقابل عرش آل سعود،من أعطاه حق بيع ما لا يملك؟غطوا وجوهكم خجلا يا من تفترون على الفلسطينين بيع ارضهم ؟فكل عذابات الشعب الفلسطيني، دين في رقبة ال سعود الى يوم الدين #فلسطين #السعودية #الخليج #الاردن pic.twitter.com/QRQRonk1mR — جمال ريان (@jamalrayyan) May 20, 2019

ودأبت كتائب الذباب الإلكتروني وأذرع ولي العهد الإعلامية ضمن سياسة ممنهجة، على تشويه جميع خصوم ابن سلمان، وشيطنتهم عبر المزاعم والأكاذيب ونشر الإشاعات التي اتضح كذبها أكثر من مرة.