شاهد| لحظات مرعبة .. مياه الفيضان تبتلع مركبة بها أشخاص في سلطنة عمان!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوراً، يُظهر انجراف مركبة في مياه فيضانات “وادي العق” بولاية سمائل بسلطنة عمان.

وذكر حساب “طقس عُمان” على “تويتر” أن المركبة التي جرفتها المياه كان بداخلها أشخاص، دون الكشف عن عدد أو مصيرهم.

لاحول ولا قوة الا بالله .. وادي العق بولاية #سمائل يجرف سيارة وبها أشخاص! #منخفض_الغفران pic.twitter.com/FE51IqMmgr — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 20, 2019

ولا تزال أجواء “منخفض الغفران” تؤثر على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، منذ السبت، فيما يتوقع استمرار المنخفص حتى الاربعاء.

ونفّذت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف، وشرطة عُمان السلطانية، والطيران العُماني، عدداً من عمليات الإنقاذ لأشخاص جرفت مركباتهم مياه الفيضانات التي تشكّلت بفعل غزارة الأمطار المصاحبة لمنخفض “الغفران” الجوي، الذي يؤثر على السلطنة.

وأكدت شرطة عمان السلطانية تسجيل حالة وفاة لمواطن بعد إنقاذه بحالة حرجة إثر انجرافه السبت في أحد أودية ولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية.

ولم يتمّ العثور على المفقودين الستة من جنسية آسيوية، في ولاية وادي بني خالد، بعد انجراف مركبتهم في مياه الفيضان.

واليوم الإثنين، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التقرير الثالث عن حالة الطقس خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2019م.

وقالت الهيئة في تقريرها بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرارية تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي يتمركز على شبه الجزيرة العربية.

وأضافت بأن الطقس سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على معظم محافظات السلطنة، في حين من المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والمناطق المجاورة وتتفاوت في غزارتها على بعض المناطق من 30 إلى 70 مليمتر.

فيما يكون البحر متوسطة إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.