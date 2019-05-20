“شاهد” فيديو فاضح لنائب تونسي بارز مع راقصة مصرية يفجر غضب التونسيين

تضج مواقع التواصل الاجتماعي في تونس منذ أمس، الأحد، بعد انتشار فيديو فاضح للنائب التونسي بمجلس الشعب والقيادي بـ”نداء تونس” سفيان طوبال وهو “يرشق” مبالغ مالية على راقصة في كباريه بمصر.

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع “طوبال” بمشاهد غير لائقة في كباريه بمصر رفقة مجموعة من الأشخاص، وهو يتباهى برشق كمية كبيرة من النقود خلال سهرة في كابريه، وهو ما أثار موجة من الاستهجان والاستنكار والنقد من قبل التونسيين.

واعتبر البعض أنه هذا لا يليق بنائب شعب متواجد في حزب كبير، وشن النشطاء هجوما عنيفا على سفيان طوبال.

https://www.facebook.com/watch/?v=906378849707474

وفي رده على الانتقادات التي طالته، قال “طوبال” إنه لم يتوقع أن تنزل أطراف بثقلها واستخدمت الفيديو لتشويهه، وذكر أنها ‘نقود للترفيه وعلى ملك صاحب المطعم’، قائلا ‘كل حال الحمد لله أننا لسنا ممن خان الوطن ولا من شارك في الإرهاب ولا من عمل على تسفير شبابنا للقتال ولا من نظر لختان بناتنا’.

وأكد في مداخلة إذاعية، أن الفيديو الذي تم تداوله نهاية الأسبوع الماضي تم تسجيله منذ عام ونصف، واتهم طوبال أطرافا في وزارة الداخلية بالوقوف وراء تسريب هذا الفيديو.

وشدد طوبال أن هذا الفيديو تم نشره لغايات سياسية مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوة صحفية للكشف عن عديد المعطيات

يذكر ان النائب و القيادي في نداء تونس سفيان طوبال يقود شق نداء تونس الحمامات و دخل في صراع علني مع نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي الذي يسيطر على شق نداء المنستير اثر الخلاف الكبير بينهم بعد المؤتمر الاخير للحزب.