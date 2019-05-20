“شاهد” فضيحة لأمير سعودي .. سرق فيديو من مناورة عسكرية قطرية وقال إنه للتصدي لصواريخ الحوثي على مكة!

فضح ناشطون قطريون، أميراً سعودياً، استخدمَ مقطعاً من مناورات عسكرية قطرية، على أنّها للقوات السعودية، في إطار تهديده ووعيده للحوثيين، بعد اتهام السعودية لهم بإطلاق صاروخيْن باليستييْن، فجر الإثنين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة والآخر فوق مدينة جدة.

ونشر الأمير “عبدالله بن سلطان آل سعود”، عبر حسابه في “تويتر” فيديو يُظهر جانباً من إطلاق وابل كثيف للقذائف الصاروخية، زاعماً أنّه لتصدي القوات المسلحة السعودية لقذيفة فوق الطائف.

جنودنا البواسل ابطال القوات المسلحة يتصدون لقذيفة فوق الطائف قبل قليل ساهرون لحماية الوطن الغالي في كل وقت وفوق كل ارض وتحت كل سماء،

ويأتي جاهل يحاول التقليل من قدرهم خاب هو والعدو وخابت مساعيهم.

اللهم من أراد بلادنا ومقدساتنا بسوء فاشغله بنفسه وردّ كيده في نحره. #الطايف_الان pic.twitter.com/21stTjE40R — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) May 20, 2019

وتبيّن ان الفيديو يعود لتمرين “نصر2017” الذي نفذّته القوات البرية الأميرية القطرية في شهر أكتوبر عام 2017.

نفذت القوات البرية الأميرية القطرية ليلة أمس المناورة الليلية للمرحلة الرابعة من تمرين نصر2017 في ميدان القلايل والتي بدأت بتاريخ 15-10-2017 pic.twitter.com/Z4NnCr5i07 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) October 17, 2017

وأثار سرقة الأمير السعودي لفيديو من التمرين القطري، ونسبه للقوات السعودية، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ.