الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود
الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود
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“شاهد” فضيحة لأمير سعودي .. سرق فيديو من مناورة عسكرية قطرية وقال إنه للتصدي لصواريخ الحوثي على مكة!

كتب وطن
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فضح ناشطون قطريون، أميراً سعودياً، استخدمَ مقطعاً من مناورات عسكرية قطرية، على أنّها للقوات ، في إطار تهديده ووعيده للحوثيين، بعد اتهام لهم بإطلاق صاروخيْن باليستييْن، فجر الإثنين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة والآخر فوق مدينة جدة.

ونشر الأمير “عبدالله بن سلطان آل سعود”، عبر حسابه في “تويتر” فيديو يُظهر جانباً من إطلاق وابل كثيف للقذائف الصاروخية، زاعماً أنّه لتصدي القوات المسلحة السعودية لقذيفة فوق الطائف.

وتبيّن ان الفيديو يعود لتمرين “” الذي نفذّته القوات البرية الأميرية القطرية في شهر أكتوبر عام 2017.

وأثار سرقة الأمير السعودي لفيديو من التمرين القطري، ونسبه للقوات السعودية، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ.

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