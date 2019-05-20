سلطنة عمان .. مشاهد رهيبة للشلالات والسيول التي تشكّلت بفعل “منخفض الغفران” وتحذيرات جديدة

فيما لا تزال أجواء “منخفض الغفران” تؤثر على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، تشكلت شلالات، وجرت أودية بفعل الامطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض .

ونشرت عدة مقاطع مصورة توضح حجم الشلالات الرهيب، وجريان الأودية في مناطق السلطنة.

اللهم زِد وبارك.. أمطار الخير وشلالات تنهمر بغزارة قبل قليل في طريق وادي السحتن بولاية #الرستاق #منخفض_الغفران pic.twitter.com/jCaAJExmTb — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 20, 2019

منظر رهيب لجريان غزير لشلالات وادي السحتن بقرية عين الخضراء بولاية #الرستاق قبل قليل #منخفض_الغفران pic.twitter.com/xDPvJ3aNzu — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 20, 2019

تبارك الرحمن الخيرات الان منظر رهيب ما شاء الله من شلالات السحتن #الرستاق.. خليل الحرملي #شبكة_الريح_للطقس #منخفض_الغفران pic.twitter.com/9IYkKPWxFQ — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) May 20, 2019

واليوم الإثنين، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التقرير الثالث عن حالة الطقس خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2019م.

وقالت الهيئة في تقريرها بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرارية تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي يتمركز على شبه الجزيرة العربية.

وأضافت بأن الطقس سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على معظم محافظات السلطنة، في حين من المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والمناطق المجاورة وتتفاوت في غزارتها على بعض المناطق من 30 إلى 70 مليمتر.

فيما يكون البحر متوسطة إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.