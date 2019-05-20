“الدويلة” يتوقع اندلاع الحرب وحدوث دمار كبير جداً .. وينصح السعودية: سنقف معكم ولكن..!

قال السياسي الكويتي المعروف والبرلماني السابق ناصر الدويلة، إن الحرب اذا وقعت “فسنقف مع السعودية ومع الشعب السعودي”.

ونصح “الدويلة” السعودية قائلاً: “ترامب ونتنياهو وكوشنر وبولتون لا يمكن الوثوق بهم فعندهم أجندة مختلفة عن أجندتكم وسيتركوننا في مواجهة إيران دون سابق إنذار فلا تكونوا وقودا للحرب و غيركم المستفيد”.

اذا وقعت الحرب سنقف مع السعودية ومع الشعب السعودي لكننا ننصحهم ان ترامب و نتنياهو و كوشنر و بولتون لا يمكن الوثوق بهم فعندهم اجنده مختلفه عن اجندتكم و سيتركوننا في مواجهة ايران دون سابق انذار فلا تكونوا وقودا للحرب و غيركم المستفيد والله يهدينا الى ارشد امرنا والى سواء السبيل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 21, 2019

وأضاف: ” اذا وقعت الحرب سيكون هناك دمار كبير كبير كبير في ديارنا ولن نكون فرحين اذا اوقعنا على ايران دمار اكبر منه فالخراب والدمار و الاسى الذي سيلحق بديارنا لا يعوضه دمار كل ايران وما دمنا نستطيع تجنب الحرب فلا نعدو اليها فليس هذا جهاد لانه تحت راية نتنياهو و ترامب وانت خصيم نفسك يا مسلم”.

اذا وقعت الحرب سيكون هناك دمار كبير كبير كبير في ديارنا ولن نكون فرحين اذا اوقعنا على ايران دمار اكبر منه فالخراب والدمار و الاسى الذي سيلحق بديارنا لا يعوضه دمار كل ايران وما دمنا نستطيع تجنب الحرب فلا نعدو اليها فليس هذا جهاد لانه تحت راية نتنياهو و ترامب وانت خصيم نفسك يا مسلم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 21, 2019

وتابع: “اذا وقعت الحرب ستدمر كل المنطقة الشرقية و هذا اقل الاضرار والله اعلم بالباقي، انا لا تهمني ايران وما سيلحقها من دمار كبير فلن استفيد من دمار ايران ولا من قتل شعبها وهذي اليمن تنزف و تموت الاطفال فيها بلا ثمن ولا جنايه ولا فائدة وما يؤلمني هو من سيجني ثمار خراب السعودية و ايران ؟”.

اذا وقعت الحرب ستدمر كل المنطقة الشرقية و هذا اقل الاضرار والله اعلم بالباقي ، انا لا تهمني ايران وما سبلحقها من دمار كبير فلن استفيد من دمار ايران ولا من قتل شعبها وهذي اليمن تنزف و تموت الاطفال فيها بلا ثمن ولا جنايه ولا فائدة وما يؤلمني هو من سيجني ثمار خراب السعودية و ايران ؟ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 21, 2019

وقال: ” ليس من مصلحتنا ابدا ان تقع الحرب بيننا وبين ايران واذا كانت اسرائيل تسعى بكل قوتها لاشعال الحرب في المنطقة فهي لم ترفع عقيرتها و لم تعلن انها ستحارب ايران ولكن ربعنا الذين لا يملكون القرار هم الساعين للحرب والداعين لها و نحن ملتزمون بامنهم لو وقع عليهم مكروه وهم لا يسمعوا نصيحتنا”.

ليس من مصلحتنا ابدا ان تقع الحرب بيننا وبين ايران واذا كانت اسرائيل تسعى بكل قوتها لاشعال الحرب في المنطقة فهي لم ترفع عقيرتها و لم تعلن انها ستحارب ايران ولكن ربعنا الذين لا يملكون القرار هم الساعين للحرب والداعين لها و نحن ملتزمون بامنهم لو وقع عليهم مكروه وهم لا يسمعوا نصيحتنا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 21, 2019

وقال الدويلة: “اعتقد ان الحرب قد تقع هذه المرة و علينا ان نكون مستعدين لتداعياتها واول هذه التداعيات تامين بدائل لمحطات التحليه و انتاج الكهرباء و توزيع منتجات الوقود على نطاق واسع و استعداد تام لحماية الحدود الشمالية من الكويت الى طريف من اي هجوم لفيلق القدس و اتباعه و ان نؤمن المدن الحدوديه”.

اعتقد ان الحرب قد تقع هذه المرة و علينا ان نكون مستعدين لتداعياتها واول هذه التداعيات تامين بدائل لمحطات التحليه و انتاج الكهرباء و توزيع منتجات الوقود على نطاق واسع و استعداد تام لحماية الحدود الشمالية من الكويت الى طريف من اي هجوم لفيلق القدس و اتباعه و ان نؤمن المدن الحدوديه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 20, 2019

ويسود التوتر منطقة الخليج منذ عدّة أسابيع، فيما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، وأبقى مسألة التفاوض رهنا باستعداد الإيرانيين، بينما أكد نظيره الإيراني حسن روحاني أن بلاده تلقت عشرة طلبات للتفاوض، معتبرا أن الظروف غير مواتية للمفاوضات.