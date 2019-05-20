إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم “4” أضعاف في تصعيد خطير ينذر بكارثة

رفعت طهران في تصعيد خطير ردا على العقوبات الأمريكية، حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب 4 أضعاف.

وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، علي نجفي، عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة مع سفراء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل حول الاتفاق النووي.

وأشار علي نجفي في تصريح للوكالة، إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره أيضا رئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والمنطقة، وقرار إيران الأخير بشأن مهلة الـ 60 يوما التي أعطيت للأوروبيين.

ونوه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إلى أنه لم يحدد تاريخا دقيقا لعقد الاجتماع، ولكن من المؤكد أنه سيعقد الأسبوع المقبل.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي قد أكد في بيان، يوم 8 مايو، مخاطبا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن إيران ستوقف منذ تاريخ 8 مايو بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح البيان أن طهران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.

يشار إلى أن إيران تمتلك ترسانة صاروخية مرعبة تعد الأضخم في الشرق الأوسط، وتضم صواريخ باليستية، ومجنحة بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ خارقة للدروع قصيرة المدى يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية.