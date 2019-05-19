كاتب قطري معلقاً على وصول المدرعات التركية لطرابلس: أردوغان إذا أوعد نفذ وليس كالسيسي باعهم عند أول السكة!

تدوال ناشطون، فيديو من العاصمة الليبية طرابلس، أظهر وصول دفعة من المدرعات التركية إلى حكومة الوفاق المتعرف بها دولياً، والتي تقاتل قواتها، مليشيات الجنرال المتمرد خليفة حفتر على تخوم العاصمة.

وظهرت قافلة من المدرعات وهي في طريقها إلى العاصمة، وسط صيحات الليبيين بالتكبير والتهليل، حسب ما رصدت “وطن” في الفيديو.

وعلق الكاتب القطري جابر الحرمي على الفيديو الذي نشره قائلاً :” إن أردوغان- الرئيس التركي- صديق صدوق إذا أوعد نفذ.. وليس كما قال #السيسي لمن دعموه بالمليارات ” مسافة السكة ” ثم باعهم عند ” أول السكة ” .!!



وصول الدفعة الأولى من المدرعات التركية إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في إطار تفعيل التعاون العسكري بين #تركيا و #ليبيا ..#اردوغان صديق صدوق إذا أوعد نفذ .. وليس كما قال #السيسي لمن دعموه بالمليارات ” مسافة السكة ” ثم باعهم عند ” أول السكة ” .. pic.twitter.com/2El04Gsenu — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٩ مايو ٢٠١٩

وكانت القوات التابعة لحكومة “الوفاق” الليبية، أعلنت السبت، أن الإعداد جاري لعملية موسعة؛ للقضاء على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط طرابلس وبسط الأمن في ربوع ليبيا.

جاء ذلك في بيان مقتضب على “فيسبوك”، نشرته عملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) لصد هجوم حفتر على العاصمة.

وقال البيان إن الحكومة “استجلبت إمدادات لقواتها متمثلة في مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على قوات حفتر في محيط طرابلس وبسط الأمن في كافة ربوع ليبيا”.